كيفية حجز وحدات سكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة، يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية إلى معرفة التفاصيل الكاملة عن الوحدات المطروحة من قبل الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، والتي بلغت 74 وحدة سكنية استثمارية.

مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

ويتم فتح باب الحجز وتقديم الطلبات لوحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بدءا من يوم 4 يوليو وتستمر حتى يوم 13 من الشهر الجاري، حيث كشفت الهيئة أنه تم تطبيق خصم 20% للعملاء الذين سددوا قيمة الوحدة كاملة نظام الكاش مع اختيار وحدته السكنية دون الدخول في القرعة.

لؤلؤة القاهرة الجديدة

ويتم تسليم الوحدة في يوليو 2024، في لؤلؤة القاهرة الجديدة، بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وقد سجلت الشقة الـ 109 أمتار، مليون و383 ألف جنيه، كما سجلت الشقة الـ 152 مترًا، مليون و983 ألف جنيه.

خطوات حجز وحدات سكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

- يجب شراء كراسة الشروط من مقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة نصر.

- دفع مبلغ جدية الحجز.

- تقديم الأوراق المطلوبة، مع إرفاق إيصال بالدفع مع الأوراق.

- تجري القرعة العلنية اليدوية بين جميع المتقدمين لحجز الوحدات خلال شهر سبتمبر.

- قرعة لؤلؤة التجمع تجري في 3 سبتمبر 2023 في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر نادي المعلمين أمام مقر هيئة تعاونيات الإسكان.

أنواع ومساحات الوحدات السكنية بمشروع لؤلؤة

يتكون مشروع اللؤلؤة من 3 مباني بواجهات مميزة وتصاميم فريدة، يتكون كل مبنى من دور أرضي و5 أدوار متكررة وجراج بإجمالي 70 وحدة سكنية للمشروع كاملًا، حيث إن الوحدات السكنية بالمشروع عبارة عن شقق تتراوح مساحاتها من 109 حتى 152 مترًا مربعًا.