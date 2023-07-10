أطعمة تساعدك على تحمل درجة الحرارة المرتفعة

يعانى معظم الناس من درجات الحرارة العالية وكيفية التعامل معها بطرق عدة سواء من خلال الذهاب للمسابح وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية وشرب كميات كبيرة من الماء والعصائر.

تقول الدكتورة علا على، أخصائى التغذية بالمعهد القومى للتغذية: للتماشى مع درجات الحرارة المرتفعة علينا اللجوء للمأكولات الخفيفة التى تزودنا بالطاقة والتغذية المناسبة لأجسامنا وتناول كميات كافية من السوائل ولهذا يجب علينا الابتعاد عن الأغذية التى تزود أجسامنا بالحرارة مثل الشوربات واللجوء إليها فى فصل الشتاء، ودرجات الحرارة المرتفعة تؤثر على فقدان الشهية عند بعض الأشخاص وزيادة التعرق تؤدى إلى مشكلات عدة أهمها الجفاف وحساسية البشرة وفقدان بعض الفيتامينات والمعادن ولمساعدة أجسامنا على الترطيب أثناء الطقس الحار علينا الإكثار من الخضراوات والفواكه الموسمية لاحتوائها على نسبة عالية من السوائل وسهولة هضمها.

ومن أهم الأغذية التى يجب علينا الإكثار منها خلال فصل الصيف البطيخ وهو من أكثر الفواكه المرطبة لاحتوائه على كميات كبيرة من السوائل وهذا بالضبط ما يحتاجه الجسم خلال درجات الحرارة المرتفعة لتبقينا رطبين وتشعرنا بالشبع، ويحتوى البطيخ أيضاً على مضادات الأكسدة التى تحمى خلايا الجلد من أشعة الشمس ويفضل عدم الإكثار منه لمرضى السكر.

ومن الأغذية الهامة أيضاً فى فصل الصيف البرتقال يجب علينا الإكثار منه لتعويض نسبة البوتاسيوم الذى نخسره عن طريق التعرق.

وتضيف الدكتورة علا على: من المشروبات الصحية فى الصيف الشاى الأخضر وهو من أكثر المشروبات التى تبقى الجسم رطباً بعد الماء وهو الطريقة المثلى لتكملة كمية الماء التى يحتاجها الجسم خاصة الشاى الأخضر المثلج، بالإضافة لفوائده العديدة فى مكافحة السرطان وأمراض القلب وخفض الكوليسترول ومن الأغذية أيضاً الفراولة والتوت وتحتوى على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، ولذلك تزيد نسبة تدفق الدم إلى الجلد وتقلل الحساسية للضوء مما يحسن مظهر وهيكل وملمس الجلد وتناول الكوسة وهى من أفضل الخضراوات خلال فصل الصيف لاحتوائها على سعرات حرارية منخفضة وعدم احتوائها على دهون أو كوليسترول وتحتوى على 35% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين سى وتناول لبن الزبادى وهو يضيف جرعة من البروبابوتيك وهى البكتيريا النافعة التى تحافظ على حركة الجهاز الهضمى وأيضاً تناول الكرفس والشومر ويعملان كمدر للبول ويساعد فى التخلص من وزن الماء الزائد دون التسبب فى الجفاف حيث تحفز مكونات هذه الخضراوات الكليتين مما يجعلهما يتلخصان من السوائل الزائدة بالجسم مما يقلل من انتفاخ البطن وأيضاً من المهم تناول السلطات ذات الأوراق الخضراء الغامقة فتناول أوراق الخضراوات المطهوة على البخار إلى جانب السبانخ والكرنب يحافظ على البشرة فى فصل الصيف.

وتنصح الدكتورة علا على، بتجنب الأطعمة التى تحتوى على الكثير من المواد الحافظة والأغذية التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت وعدم الإكثار من المشروبات الغازية لأنها تمتص المعادن الموجودة فى الجسم ومن المهم الإكثار من شرب الماء فى فصل الصيف ولكن بالمقابل ماذا يفعل الشخص الذى لا يحب شرب الماء؟ يمكنه فى هذه الحالة محاولة تحسين طعم الماء عن طريق إضافة أوراق النعناع وشرائح الليمون ويفضل شرب الشاى النباتى الخالى من الكافيين أو الصودا حيث يوصى خبراء التغذية بشرب ما لا يقل عن 12 كوباً من الماء يومياً فى فصل الصيف.