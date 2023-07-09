إبراهيم ضيف يهنئ أسماء رضوان لحصولها على الدكتوراة من جامعة المنصورة

هنأ رجل الأعمال إبراهيم ضيف، ابنة عمه أسماء رضوان عارف بمناسبة حصولها على رسالة الدكتوراة من جامعة المنصورة وذلك عن رسالتها الخاصة بأساليب تقييم مخاطر الإئتمان في البنوك.

وناقشت كلية التجارة جامعة المنصورة، رسالة دكتوراة في فلسفة المحاسبة تحت عنوان «أساليب تقييم مخاطر الإئتمان في البنوك وأثرها على كفاية رأس المال والمعالجة الضريبية للديون غير المنتظمة» والمقدمة من الدكتورة الباحثة أسماء رضوان.

تناولت رسالة الدكتوراة "دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في مصر''، حيث منحت لجنة المناقشة والحكم الدكتوراة مع مرتبة الشرف للباحثة أسماء رضوان على رسالتها وذلك بعد مناقشتها من قبل اللجنة برئاسة أستاذ دكتور محمود السيد الناغي أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة المنصورة وعضوية كل من أستاذ دكتور طارق عبدالعال حماد وأستاذ دكتور محمد عبدالعزيز خليفة وأستاذ دكتور أحمد كمال مطاوع.

تناولت الرسالة، دراسة تفصيلية لأساليب تقييم مخاطر الائتمان في البنوك، مثل تحليل النسب المالية وتحليل القدرة على السداد، والتحليل الائتماني النقدي والتحليل الإحصائي، وتم تقييم أهمية كل منها وتحليل مزاياها وعيوبها.

وقد تمت دراسة تأثير تقييم مخاطر الائتمان على كفاءة رأس المال والتأثير المتبادل بينهما، وتم التركيز على العوامل التي تؤثر على كفاءة رأس المال، مثل السياسات المصرفية والتنظيمية والاقتصادية.

وتم أيضًا دراسة آليات المعالجة الضريبية للديون غير المنتظمة، وفحص تأثير هذه الآليات على البنوك وعلى الاقتصاد بشكل عام.

ويُعد هذا البحث مساهمة مهمة في فهم آليات تقييم مخاطر الائتمان في البنوك، وتحليل تأثيرها على كفاءة رأس المال والمعالجة الضريبية للديون غير المنتظمة، ويمكن أن يساعد في تحسين إدارة المخاطر في المؤسسات المالية وتعزيز استقرار النظام المصرفي.