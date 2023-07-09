تفاصيل مقتل زعيم تنظيم الدولة في سوريا على يد الجيش الأمريكي (شاهد)

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها قتلت زعيم تنظيم داعش "أبو أسامة المهاجر" في شرق سوريا بغارة جوية نفذت يوم 7 يوليو الجاري.

وقال ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، خلال تصريحاته ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر فضائية "صدى البلد”، اليوم الأحد، إن العملية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية وإعلانها مقتل زعيم تنظيم داعش في شرق سوريا أبو أسامة المهاجر تم تنفيذها يوم الجمعة الماضي وتم الإعلان اليوم، لافتُا إلى أن المهاجر يطلق على القادم من أماكن بعيدة عن سوريا والعراق.

وأشار إلى أن ابو أسامة المهاجر هو والي سوريا في تنظيم داعش، وهو الراجل الثاني في التنظيم، لافتا إلى أن اختيار أمريكا الوقت لإعلان مقتل أشخاص في التنظيم يثير اللغط حيث أعلنت عام 2019 القبض عليه والآن تعلن مقتله.

وواصل فرغلي أن التنظيمات الإرهابية تلجأ لإفريقيا لما تملكه من ثروات كبيرة والسيطرة على الموانئ والمناجم وتنافسها اليوم قوات فاجنر، وهو ما يعطي مساحة كبيرة لتوسع وتمدد الإرهاب، لافتا إلى أن الدول الإفريقية استعانت بقوات فاجنر لتحل محل فرنسا في مكافحة الإرهاب في دول الساحل والصحراء بعد سيطرة التنظيمات الإرهابية عليها.

وأوضح هذه التنظيمات صنعتها أشياء كثيرة منها السياسة والصراعات سواء في إفريقيا أو خارجها، موضحا أن السياسة هي الجزء الأكبر في صنع تنظيم داعش لتحقيق بعض الدول مصالحها بالسيطرة لكن التنظيم ينهار اليوم في الدول العربية لوجود تحالفات وقيادات سياسية كبيرة واعية وهناك تعاون وثيق من أجل دحر هذا الإرهاب.

أمريكا تعلن مقتل قيادي إرهابي

ونشرت قيادة المنطقة العسكرية الوسطى في الجيش الأمريكي "سنتكوم" بيانا، أكدت فيه أن الجيش الأمريكي شن غارة في شرقي سوريا أدت إلى مقتل زعيم داعش.

ونقلت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى عن قائدها، الجنرال مايكل كوريلا، أنها لا تزال ملتزمة بهزيمة داعش في المنطقة كلها.

وشددت على أن داعش لا يزال يمثل تهديدا ليس لدول المنطقة فحسب بل لخارجها أيضا.

ولفتت إلى أنه لا توجد أي إشارة عن مقتل مدنيين في الغارة، لكنها أكدت أن التحالف المناهض لداعش يدرس تقارير عن إصابة مدني في الغارة.

واعتبرت أن مقتل زعيم داعش سيحد من قدرة داعش على تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية.

وقالت إن عمليات "سنتكوم" ضد داعش بالتعاون مع شركائها في سوريا والعراق ستستمر من أجل الوصول إلى هدف هزيمة التنظيم بشكل تام.

وذكرت أن عملية قتل زعيم داعش تمت الجمعة عبر طائرة مسيّرة من طراز "MQ-9"، وهي نفس الطائرة التي تعرضت لـ"التحرش" من قبل طائرة حربية روسية في مواجهة استمرت ساعتين.

يذكرأن، أعلنت الولايات المتحدة فى فبراير 2022 القضاء على زعيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمى القرشي فى عملية عسكرية شمال غربى سوريا، بعد أقل من 3 سنوات على توليه قيادة التنظيم.

واستهدفت الغارة القرشى فى منطقة أطمة بريف إدلب الشمالى، على بعد نحو 15 ميلاً من قرية باريشا، حيث تم القضاء على البغدادى.