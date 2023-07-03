أحمد سعد فى تونس .. أزمة مستمرة ووزارة الثقافة تعلق

تصدر اسم الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، بعد أزمتة الأخيرة في آحدى حفلاته الغنائية بتونس والذي نشب عنه خلافا أشعل الساحة الفنية في الساعات الماضية بينه وبين منظمة الحفل، تطور إلى مشادة كلامية ومغادرة الحفل قبل موعده.

وأعلنت وزارة الثقافة التونسية في بيانا رسميا تكشف من خلاله حقيقة ما حدث في حفل المطرب أحمد سعد ضمن المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت.

حفل أحمد سعد بتونس

وزارة الثقافة التونسية تكشف في بيانا رسميا عن ما حدث في أزمة أحمد سعد ومنظمة الحفل

قالت وزارة الثقافة التونسية في بيان رسمي :"تابعت وزارة الشّؤون الثقافية الضجة التي تلت حفل الفنّان المصري أحمد سعد في "المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت" وبعد التحري الأولي في حيثيات الخلاف يهمّها توضيح ما يلي:

الحفل الذي أقيم يوم 01/07/2023 للفنان أحمد سعد ببنزرت هو حفل خاص من تنظيم "جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة" التي سبق وتقدمت رئيستها بمطلب الحصول على دعم من الوزارة ومن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية الاّ أنّ مطلبها لم يُقبل وعليه لم يتم إسنادها لا دعما ماديا ولا لوجيستيا

أحمد سعد

2- أسندت لجنة الفنانين الأجانب رخصة في إقامة هذا الحفل بناء على الوثائق الـمُقدمة من قبل رئيسة الجمعية.

3- تم صرف مبلغ العقد الفنّي لفائدة الفنان أحمد سعد من ميزانية الجمعية دون سواها.

4- أقيم الحفل بمسرح بنزرت الراجع بالنظر إلى إشراف بلدية المدينة.

5- حفل اول يوليو لم يُنظّم في إطار مهرجان بنزرت الدّولي الذي لم يبدأ بَعْدُ

وأضاف البيان "وبناء على ما تقدم فإن وزارة الشؤون الثقافية تستنكر ما آلت إليه الأوضاع بين الجهة المنظمة والفنان الذين تربطهما بنود عقد اتفاق مُمضى مسبقا والتي آلت إلى مستوى التشكي لدى مصالح وزارة الداخلية من قبل الفنان، وهو ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة تونس وسمعة مهرجاناتها ويحيد عن الغاية التي من أجلها يتّم تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية الخاصّة والعموميّة.

أحمد سعد

وأضاف البيان "كما تُحمل الوزارة المسؤولية الكاملة لتداعيات هذا الحفل للجهة المنظمة "جمعية الرمال للتخييم والفنون والرياضة" بوصفه حفلا خاصّا غير مدعوم من الوزارة ولا من مؤسّساتها تحت الإشراف.

وانهت البيان "وتواصل وزارة الشؤون الثقافية تحرّياتها بشأن أسباب تداعيات الحفل المذكور أعلاه خاصة بعد تضارب التصريحات بشأن ميزانية المهرجان وتمويله وأجر الفنان وكيفية خلاصه وسيتم إنارة الرّأي العامّ بجملة القرارات التّي ستتخذّها الوزارة لاحقا، وأهمّها مراجعة عملية إسناد التراخيص التي تتولاها مجموعة من الوزارات في إطار لجنة مشتركة بمعية وزارة الشؤون الثقافية".

أحمد سعد

أحمد سعد يواجه ردود أفعال نارية

وكان الفنان أحمد سعد قد أثار حالة واسعة من الغضب في أواسط الإعلام والصحافة التونسية بعد رفضه إجراء مقابلات إعلامية في أعقاب حفله الأخير ضمن المهرجان الدولي للتخييم في بنزرت بتونس.

أحمد سعد "وجود جهات الإعلام للحصول على حديث معي أمر يسعد قلبي"

ورد أحمد سعد على ذلك الجدل خلال تصريحاته للإعلام التونسي بعد الحفل قائلا إنه لم يتعاقد على إجراء أي لقاءات مع الجهة المنظمة، وقال: وجود جهات الإعلام للحصول على حديث معي أمر يسعد قلبي، أنا بحب الإعلام، وحينما غادرت الحفل بعد انتهاءه كان لأنني لم اتفق على أي لقاءات.

أحمد سعد لمنظمة الحفل "اسكتي انتي"

وخلال تلك الأثناء نشبت مشادة كلامية بين أحمد سعد ومنظمة المهرجان أثناء المؤتمر الصحفي ، حيث قال سعد لها : اسكتي لو سمحتي، عشان انتي ملكيش علاقة أصلا ولا بتعرفي تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكي علاقة بالحفلات، لترد هي "واخد 80 ألف دولار علشان تمشي.