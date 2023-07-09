أسباب تغير حالة الطقس| تأثير منخفض الهند الموسمي على ارتفاع الحرارة

تتعرض البلاد خلال الأيام القادمة حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث كشفت الأرصاد الجوية أن بدايًة من يوم غد الإثنين 10 يوليو حتى السبت المقبل 15 يوليو 2023، هناك موجة حارة قوية بداية ستضرب البلاد وتسجل درجات الحرارة 45 درجة مئوية جنوب البلاد خلال ساعات النهار.

كما أطلق الأرصاد إنذارا بحريا عاجلا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يستمر اضطراب حالة البحر وتنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ (مطروح- بلطيم- الإسكندرية- العلمين- دمياط) ويصل ارتفاع الأمواج 4 أمتار.

أسباب تغير حالة الطقس المفاجئة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب تغير حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، حيث قالت أن منخفض الهند الموسمي هو السبب في هذا التغير، وهو منخفض حراري ضخم يؤثرعلى ثلاث قارات هن أسيا وأفريقيا وأوروبا.

يبدأ منخفض الهند الموسمي في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو و يوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر ، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.

منخفض الهند الموسمي

ويلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند و جنوب شرق أسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة ا في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام و العراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر وتغير حالة الطقس، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر الي ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

منخفض الهند الموسمي

الأرصاد الجوية تقدم نصائح للمواطنين

قدمت الهيئة العامة للأرصاد نصائح لمواجة الطقس شديد الحرارة، ونصحت بضرورة الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة (من الساعة 1 ظهرا حتى 4 عصرا)، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.