تعرف على منخفض الهند الموسمى الذى يضرب البلاد

تزامنا مع انطلاق فصل الصيف، ضرب منخفض الهند الموسمى، البلاد حيث يشعل حرارة الطقس في شهور فصل الصيف ، ويساعد على رفع درجات الحرارة لتتجاوز الـ45 درجة مئوية جنوب البلاد.

ماهو منخفض الهند الموسمى

عبارة عن منخفض حراري مركزه الهند ويتوسع غربا باتجاه شبه الجزيرة العربية، ويلامس امتداده بلاد الشام ومصر خاصة في الشهرين يوليو وأغسطس.

وتتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع في نسب الرطوبة، ولكنه أحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

الطقس

نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس الحار

وقدمت الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس الحار خلال فصل الصيف أهمها الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

بدرجات الحرارة المتوقعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تستمر الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد بسبب تعمق مؤقت لـ منخفض الهند الموسمى بكتلته الحارة.

عودة الأجواء الصيفية الاعتيادية

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انحساره، غدا الأربعاء، وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية على كافة أنحاء الجمهورية، حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع تدفق رياح شمالية غربية أقل حرارة عبر البحر المتوسط خاصة على الجزء الشمالى من البلاد.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من التعرض للشمس خلال ساعات الذروة، خاصة في ظل تزايد نسبة الرطوبة، حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، فيما تصل 34 مئوية على محافظة الإسكندرية، وتتخطى حاجز الأربعين درجة على محافظات جنوب البلاد.

الطقس

ارتفاع نسبة الرطوبة

وحذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المعلنة في البيان اليومى، ونصحت المواطنين بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في ساعات الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.