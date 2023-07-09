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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفربول يستهدف نجم بايرن ميونخ

ليفربول
ليفربول

 يستهدف ليفربول الإنجليزي التعاقد مع بنجامين بافارد، لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما أبدى اللاعب رغبة ملحة في الرحيل عن الفريق البفاري.

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 ليفربول يبحث التعاقد مع بافارد:

بافارد

 كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بافراد يبحث عن الرحيل عن بايرن ميونخ خلال الميركاتو الحالي، من أجل خوض تجربة جديدة.

 وأوضحت أن اللاعب لم يدرس العروض المقدمة له خلال الفترة الحالية، على الرغم من رغبته في خوض تجربة احتراف جديدة خارج البونديسليجا.

 ويلعب بافارد البالغ من العمر 27 عامًا في عدد من المراكز في الملعب منها قلب الدفاع والظهير الأيمن، مما جعل الريدز يضع اللاعب في حساباته من أجل التعاقد معه خلال الصيف الجاري.

 وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن يورجن كلوب تشجع للدخول في مفاوضات من أجل التعاقد مع بافارد ليكون البديل المناسب لـ أرنولد الظهير الأيمن، وأيضًا كقلب دفاع للهولندي فان دايك، بعدما تعرض الخط الدفاعي للريدز لهبوط في المستوى بسبب إصابات كوناتي وجوميز وماتيب.

 جدير بالذكر أن بافارد شارك في 162 مباراة مع بايرن ميونخ بجميع المسابقات، نجح في تسجيل 12 هدفًا وصناعة مثلهم، بعدما انضم للفريق في صيف 2019، قادمًا من شتوتجارت.

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