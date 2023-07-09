أول رسالة من ريكو بعد الحادث الخطير

بعث الإسباني سيرجيو ريكو، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة للجماهير اليوم الأحد، بعد دعمهم له في الفترة الأخيرة.



كان ريكو تعرض لحادث قوي بعدما سقط من أعلى حصانه في قرية بجنوب إسبانيا، يوم 28 مايو الماضي، كما أنه تعرض للركل من الحصان، مما أدى لنقله إلى المستشفى سريعًا عبر طائرة هليكوبتر.



أكد ريكو أن حالته تحسنت، وهو يمكث في المستشفى، والتي كان يرقد فيها بالعناية المركز منذ ذلك اليوم.



رسالة ريكو:





كتب ريكو (29 عامًا) رسالته الأولى منذ الحادث عبر حسابه قال خلالها:" أود أن أوجه الشكر للجميع وكل شخص أظهر لي حبه ودعمه في هذه الأيام الصعبة".



وواصل أنه مازال في مرحلة التعافي ويشعر بتحسن كل يوم، أنا محظوظ جدًا، ومرة أخرى، أريد شكر الجميع، وأتمنى رؤيتكم قريبًا.



وغادر ريكو الثلاثاء الماضي، وحدة العناية المركزة، ويواصل علاجه حاليًا في ذات المستشفى التي توجد في مدينة إشبيلية.



