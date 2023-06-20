حضري باستا الجمبري والطماطم الكرزية علي الطريقة الإيطالية

تعد باستا الجمبري والطماطم الكرزية من أشهي وأشهر الأكلات الإيطالية التي يعشقها الصغار والكبار، والتي تتناسب مع جميع أنواع اللحوم مثل الدجاج واللحم والأسماك والمأكولات البحرية، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها.

باستا الجمبري والطماطم الكرزية

مقادير باستا الجمبري والطماطم الكرزية

- الجمبري : 200 غم (مقشر)

- الباستا : 200 غم

- الطماطم الكرزية : 100 غراماً (مقطعة أنصاف)

- الكراث : 1 حبة (مقطع شرائح)

- الزبدة : 100 غراماً

- أوراق الريحان : نصف كوب

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الثوم : 6 فصوص (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- جبن البارميزان : حسب الرغبة

باستا الجمبري والطماطم الكرزية

طريقة التحضير

اسلقي الباستا بحسب تعليمات العبوة، واحتفظي بكوب ماء سلق المكرونة لاستخدامه لاحقاً، ثم صفيها واتركيها جانباً.

حمّي زيت الزيتون على النار في مقلاة كبيرة، وأضيفي 2 ملعقة كبيرة من الزبدة، وعندما تذوب ضعي الجمبري بالمقلاة، وتبلي بالملح والفلفل الأسود، واطهيه لمدة 3 دقائق على كل جانب، ثم ارفعيه عن النار وضعيه جانباً.

في نفس المقلاة أضيفي الزبدة المتبقية وأضيفي إليها الكراث والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الطماطم واطهيها لمدة 5 دقائق واهرسيها قليلاً بواسطة الملعقة الخشبية.

أضيفي الجمبري مرة أخرى، وتبلي بالملح والفلفل الأسود، ثم ضعي الباستا و ماء سلق المكرونة بالتدريج حوالي ملعقة كبيرة في كل مرة حتى يصبح قوام الصلصة كريمياً.

اسكبي الباستا في طبق التقديم، وزينيها بأوراق الريحان وجبن البارميزان وقدميها.