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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

حضري باستا هندية ببهارات المسالا علي الطريقة الهندية

باستا هندية ببهارات
باستا هندية ببهارات المسالا

تعد باستا هندية ببهارات المسالا من أشهي وصفات الباستا على طريقة المطبخ الهندي والمشهور بتعدد التوابل الهندية الشهية والمميزة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

باستا هندية ببهارات المسالا

مقادير باستا هندية ببهارات المسالا

- صدر الدجاج : 1 صدر (كبير الحجم / مخلّي من العظم)
- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)
- الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبروش)
- صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة
- الباستا : كوب (مسلوقة)
- الكريما الحامضة : كوب (للطبخ)
- بقدونس : نصف كوب (مفروم)
- بهارات المسالا الهندية : ملعقة كبيرة (بودرة)
- ملح : حسب الرغبة
- فلفل أسود : حسب الرغبة

باستا هندية ببهارات المسالا
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طريقة التحضير

نشوح صدر الدجاج المنقوع سابقاً ليطرى، حتى يحمر، إلى أن يصل لدرجة الإستواء.
نضيف إلى الدجاج، البصل المفروم، والثوم المهروس، والزنجبيل، وصلصة الطماطم، وبودرة المسالا الهندية، والملح، والفلفل الأسود، والبقدونس.
نسكب كوب الكريمة الحامضة فوق الخليط، ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات ثم نضيف الباستا المسلوقة، ونخلط.
نسكب الباستا في طبق التقديم، ونقدمها ساخنة.

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الجريدة الورقية