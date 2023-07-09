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الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار المانجو والتفاح في الأسواق اليوم الأحد 9 يوليو 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 9 يوليو 2023، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة الأسواق لتفتح أبوابها أمام المواطنين مرة أخرى.

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أسعار الفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

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روبوتات طائرة تجني الفاكهة (فيديو)

فسجل المانجو الناعومي 23 جنيه بسوق العبور، وسجل الموز الصعيدي 6 جنيهات ويصل للمستهلك 10 جنيه للكيلو، فيما وصل الأفاوكادو إلى 90 جنيهًا كأغلى فاكهة بسوق العبور. 

وترصد بوابة الوفد أسعار أبرز أسعار الفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 9 يوليو 2023 

سجل البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

المانجو العويس من 20 إلى 40 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 10 و22 جنيهًا.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و18 جنيهًا.

العنب البناتي الأحمر بين 10 و18 جنيهًا.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

التفاح من 9 إلى 23 جنيهًا.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البطيخ "بطيخة من 4 إلى 10 كيلو" 20 و60 جنيهًا بحسب الوزن.

الخوخ البلدي بين 18 و35 جنيهًا.

مشمش صحراوي بين 20 و40 جنيهًا.

البرقوق بين 20 و40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 9 يوليو 2023

 

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