أسعار المانجو والتفاح في الأسواق اليوم الأحد 9 يوليو 2023

استقرت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 9 يوليو 2023، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة الأسواق لتفتح أبوابها أمام المواطنين مرة أخرى.

فسجل المانجو الناعومي 23 جنيه بسوق العبور، وسجل الموز الصعيدي 6 جنيهات ويصل للمستهلك 10 جنيه للكيلو، فيما وصل الأفاوكادو إلى 90 جنيهًا كأغلى فاكهة بسوق العبور.

وترصد بوابة الوفد أسعار أبرز أسعار الفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 9 يوليو 2023

سجل البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

المانجو العويس من 20 إلى 40 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 10 و22 جنيهًا.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و18 جنيهًا.

العنب البناتي الأحمر بين 10 و18 جنيهًا.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

التفاح من 9 إلى 23 جنيهًا.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البطيخ "بطيخة من 4 إلى 10 كيلو" 20 و60 جنيهًا بحسب الوزن.

الخوخ البلدي بين 18 و35 جنيهًا.

مشمش صحراوي بين 20 و40 جنيهًا.

البرقوق بين 20 و40 جنيهًا.