أغربها دبشة وجولك.. أنواع المانجو وأسعارها بالأسواق

المانجو، الفاكهة ذات النصيب الأكبر من حب الشعوب حول العالم، إذ تعد من أجمل أنواع الفاكهة وأكثرها تعددًا من الأصناف والألوان والأشكال، ذات المذاق المميز والممتع.

وتتميز مصر بزراعة أنواع عديدة ومختلفة من فاكهة المانجو، والتي يعد من أشهرها الزبدية والسكري والعويس، وتأتي محافظة الإسماعيلية على رأس المحافظات التي تشتهر بزراعة المانجو بأنواعها، حتى أنها تُلقب بـ"بلد المانجة".

وللمانجو فوائد عديدة ولا حصر لها، إذ إنها تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات وخاصة فيتامين C، كما إنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساهم في الوقاية من الأورام السرطانية، وتساعد في عملية الهضم، والعلاج من ضربة الشمس، وعلاج حالات الأنيميا وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.

وتضم الأسواق المصرية، أنواع عديدة من المانجو تصل لحوالي 13 نوع، بأسعار متفاوتة تبدأ من 12 جنيه وتصل لـ 60 جنيه، وهذا ما يوضحه التقرير التالي.

اسعار المانجو

أسعار المانجو بالأسواق

مانجو عويس:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

مانجو هندي:- من 15 لـ 30 جنيهًا.

مانجو تيمور:- من 15 لـ 30 جنيهًا.

مانجو زبدية:- من 17 لـ 23 جنيهًا.

مانجو بلدي:- من 9 لـ 15 جنيهًا.

مانجو فونس:- من 20 لـ 35 جنيهًا.

مانجو فص:- من 30 لـ 60 جنيهًا.

مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

أنواع المانجو

مانجو صديقة:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

مانجو جولك:- من 12 لـ 22 جنيهًا.

مانجو سكري:- من 15 لـ 35 جنيهًا.

مانجو بيض العجل:- من 14 لـ 20 جنيهًا.

مانجو سنارة:- من 14 لـ 20 جنيهًا.