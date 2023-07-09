القبلات بديل الأدوية في علاج الأمراض المستعصية.. طبيبة تزف مفاجأة واعدة

أكدت طبيبة تغذية روسية أن التقبيل يساعد على تخفيض مستوى هرمون الإجهاد ويحسن صحة تجويف الف، مما يجعله يؤثر إيجابيًا في صحة الشخص الجسدية والعاطفية، ويلعب دورًا مهمًا في تقوية العلاقة بين الشركاء.

فوائد القبلات

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، أشارت الطبيبة إلى أن هناك مجالًا علميًا منفصلًا يسمى (علم التقبيل)، يدرس تأثير القبلات على الشخص وحياته، والذي يؤكد أنه أثناء التقبيل تنتج هرمونات مثل الأوكسيتوسين الذي يلعب دورًا مهمًا في تكوين الروابط الاجتماعية والمودة والثقة بين الناس، كما يساعد إنتاجه على رفع مستوى الثقة وتحسين الحالة المزاجية ومشاعر الراحة، فضلا عن تكوين علاقات أوثق وغنية عاطفيا.

فوائد التقبيل

وفي الوقت نفسه، يقلل الأوكسيتوسين من مستوى الكورتيزول "هرمون التوتر"، مما يساعد على الشعور بمزيد من الهدوء والأمان، كما يُخفض مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما يؤثر إيجابيًا في عمل القلب والأوعية الدموية.

وأضافت الطبيبة أنه أثناء التقبيل تنتج أيضًا مواد كالدوبامين والإندورفين، التي تعتبر منبهات طبيعية للسعادة والرضا، لأنها تقلل مستوى القلق والتوتر، وتحسن المزاج وكذلك الحالة الجسدية والنفسية العامة للشخص، حيث تحت تأثيرهما، يصبح المرء أكثر نشاطا.

وتشير الطبيبة إلى أن للتقبيل تاثيرًا غير مباشر في تحسين صحة تجويف الفم، نتيجة فرط إفراز اللعاب، لأن اللعاب يحتوي على إنزيمات وأجسام مضادة تساعد على مكافحة البكتيريا والحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي .

وتابعت: "كما هو معروف 80 % من البكتيريا التي تعشعش في تجويف الفم هي عامة لغالبية الناس ويمكن اكتشافها في لعابهم، ولكن الـ20 % المتبقية هي شخصية وتختلف من شخص إلى أخر، لذلك أثناء التقبيل يتبادل الشريكان البكتيريا بما فيها الشخصية، وعندما يواجه الجسم بكتيريا غريبة ينتج أجساما مضادة لمكافحتها وحماية الجسم منها، ما يؤدي إلى تعزيز منظومة المناعة وزيادة مقاومة الجسم للعدوى المرضية".

وأكدت الطبيبة أن تأثير التقبيل يكون إيجابيًا في الجسم فقط عندما يكون الشريكان بصحة جيدة ولا يعاني أي منهما من مرض معدٍ يمكن أن ينتقل عبر اللعاب مثل الهربس وداء كريات الدم البيضاء وغيرها، وبالإضافة إلى ذلك قد تنتقل عبر التقبيل عدوى التهاب الكبد B وC والسل وفيروس نقص المناعة البشرية، خاصة إذا كانت هناك جروح أو نزيف في الفم.