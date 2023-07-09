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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الاثنين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الإثنين ،  طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

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تحذيرات الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على كافة المناطق، مع وجود نشاط اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :3.5 أمتار.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الإثنين:

  • القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة
  • الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة
  • مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة
  • سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة
  • قنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة
  • أسوان العظمى 41 درجة والصغرى  29 درجة.

 

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