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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحذيرات الأرصاد بشأن حالة الطقس حتى الجمعة المقبلة

الطقس
الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة الجوية على شواطئ البحر المتوسط (مطروح، الضبعة، العلمين ، الاسكندرية، بلطيم، دمياط)، ومن سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم| ساعة وارتفاع الأمواج 4.5 متر، ونشاطها على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

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ارتفاع شديد في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم السبت


الطقس السائد 


وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد معتدل في الصباح الباكر حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وذلك حتى الجمعة المقبلة.


ظاهرة النينو 


وذكرت، أن درجة حرارة الأرض سجلت رقم قياسي جديد لتكون 17.03 والأعلى على الإطلاق، وتكون أعلى درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض هي 16.88 درجة في يوليو 2016؛ ليأتي هذا العام ويسجل رقم جديد ؛ ودائما ما يحدث هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة مع بداية ظهور ظاهرة النينو التي تزيد من  درجة الحرارة علي اليابسة وفي المحيطات.


نصائح للمواطنين 


وناشدت المواطنين بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الشعور بدرجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة نهارًا مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.


وجاءت درجات الحرارة كالآتي: 

القاهرة: العظمى 35 ، والصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 29، والصغرى 22

العلمين الجديدة: العظمى 29، والصغرى 24

مطروح: العظمى 30، والصغرى 24

شرم الشيخ: العظمى 37، والصغرى 29

الغردقة: العظمى 35، والصغرى 25

أسيوط: العظمى 38، والصغرى 26

سوهاج: العظمى 40، والصغرى 27

قنا: العظمى 41، والصغرى 27

الأقصر: العظمى 41، والصغرى 29

أسوان: العظمى 43، والصغرى 30

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