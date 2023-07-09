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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

اصنعي ماسك الشوكولاتة للوقاية من ظهور حب الشباب

ماسك الشوكولاتة
ماسك الشوكولاتة

تُعرف الشوكولاتة بفوائدها المذهلة لجسمك، إلا أنها تحتوي على عناصر مفيدة لصحة بشرتك، حيث تمنع من ظهور حب الشباب الذي يعاني منها أغلب الشباب، والتي تشعرهم بالخجل وعدم الثقة في أنفسهم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل ماسك بالشوكولاتة لصاحبي البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.

 

ماسك الشوكولاتة

طريقة تحضير ماسك الشوكولاتة للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب

المكونات:

ملعقة طعام من مسحوق الكاكاو الطبيعي.

رشة قرفة.

ملعقة كبيرة عسل (يفضل عضوي).

 

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في يومها العالمي .. فوائد الشوكولاتة داكنة

ماسك الشوكولاتة

طريقة التطبيق:

في وعاء، اخلطي مسحوق الكاكاو والعسل والقرفة.

يقلب جيداً لعمل عجينة، وإذا كان المعجون سميكاً جداً، أضيفي القليل من العسل.

ضعيه على وجهك ورقبتك مع تجنب العينين.

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بسبوسة الشوكولاتة لمرضى السكري

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسليه.

يوضع الماسك مرتين في الأسبوع، للحصول على نتيجة فعالة.

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الجريدة الورقية