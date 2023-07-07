في يومها العالمي .. فوائد الشوكولاتة داكنة

عرفت الشوكولاتة منذ زمن بعيد، حيث كانت حضارة الماياتتبيل مشروباتهم في عام 2000 قبل الميلاد، وما زلنا نقدر الشوكولاتة حتي وقتنا هذا ، والآن لدينا المزيد من الأسباب التي تجعلنا نتوق إليها بجميع أشكالها ، من مشروبات الشوكولاتة إلى نكهات الشوكولاتة إلى حلوى الشوكولاتة الصلبة.

والشوكولاتة داكنة، تحتوي على 50٪ على الأقل من مواد الكاكاو الصلبة وزبدة الكاكاو والسكر ، ولكنها لا تحتوي على الحليب.

تحمي القلب

أظهرت دراسات منفصلة أن الشوكولاتة الداكنة قد تقدم عددًا من الفوائد التي ، إذا تم دمجها ، يمكن أن تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقدم الشوكولاتة الداكنة تأثيرات مضادة للالتهابات بالإضافة إلى التأثيرات المضادة للتخثر ، والتي يمكن أن تساعد في منع تجلط الدم ، والخصائص الخافضة للضغط ، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتأكيد أن هذه التأثيرات قد تعمل معًا بهذه الطريقة.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

ثبت أن أنواع الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تقلل من عوامل الخطر المرتبطة بمقاومة الأنسولين وقد تقلل هذه الآثار الإيجابية ضد مقاومة الأنسولين من خطر الإصابة بمرض السكري على المدى الطويل.

انخفاض ضغط الدم

تشير الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد يكون لها تأثير إيجابي على خفض ضغط الدم، وتساعد الخلايا البطانية ، التي تخلق غشاءًا رقيقًا داخل القلب والأوعية الدموية ، على التحكم في نظام الأوعية الدموية والحفاظ على تدفق الدم في الجسم في الدراسة ، لاحظ الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة لمدة أسبوع زيادة في وظيفة بطانة الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم.

تحسين الرؤية

أظهرت الاختبارات المبكرة أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة قد تحسنوا بصرهم بعد ساعتين من تناول الشوكولاتة ، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا شوكولاتة الحليب بدلاً من ذلك، وعلى الرغم من أن الشوكولاتة الداكنة قد توفر رؤية محسّنة مؤقتًا ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد المدة التي قد يستمر فيها هذا التعزيز أو مدى فائدة ذلك في العالم الحقيقي.