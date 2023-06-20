يشتهي مرضى السكري العديد من الحلويات اللذيذة ولكنهم لا يستطيعوا مطلقًا تناول ما يرغبون في كثيرا من الأوقات خوفا من أرتفاع نسبة السكر لديهم.

وتعد البسبوبة من الحلويات الرائعة الطيبة الخفيفة على صحة مرضى السكري واليوم نقدم لكٍ خطوات تحضير بسبوسة الشوكولاتة لمرضى السكري لتسعديهم بها.

المقادير

- السميد : كوب ونصف

- جوز الهند : كوب

- لبن زبادي : كوب

- الكاكاو : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بودرة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- زيت الكانولا : نصف كوب

- دبس التمر : حسب الرغبة

طريقة التحضير

اخلطي السميد، وجوز الهند، واللبن الزبادي، والبيكنج باودر، والكاكاو، والزيت، والفانيليا جيداً في وعاء.

ادهني طبق بايركس، أو صينية فرن، بالقليل من الطحينة بواسطة فرشاة.

وزعي خليط البسبوسة في الصينية، وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 180 مئوية حتى تنضج.

أخرجي صينية البسبوسة من الفرن وشربيها بالدبس، واتركيها لتبرد ثم قطعيها وقدميها.