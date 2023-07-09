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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الصحفيين: المالية اعتمدت زيادة البدل وهذا سبب تأخير الصرف

الكاتب الصحفي، خالد
الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين

أصدر الكاتب الصحفي، خالد البلشي نقيب الصحفيين، بيانًا للرد على التساؤلات المثارة عن بدل التكنولوجيا.

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وقال البلشي، أود توضيح بعض الحقائق وهي: أولا: أن وزارة المالية اعتمدت الزيادة التي أعلنت عنها في وقتٍ سابق لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين وقيمتها ٦٠٠ جنيه، بأثر رجعي بدايةً من شهر إبريل الماضي، وتم إقرارها في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

ثانيا: أن التأخير في صرف بدل شهر يوليو مرتبط بأنه الشهر الأول للميزانية وإجراءات اعتمادها، وهو أمر متكرر وبمجرد انتهاء الإجراءات التنفيذية سيتم تحويله وصرفه لجميع الزملاء.  

ثالثا: أن النقابة في تواصل مستمر مع مسئولي وزارة المالية للتعجيل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف البدل في أسرع وقت ممكن.

رابعا: معروض على مجلس النقابة في اجتماعه القادم  بعد غد الثلاثاء مطالب بصرف البدل للشهر الحالي من خزينة النقابة حال عدم إتمام الإجراءات خلال اليومين القادمين.

ويذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أكد في ٣٠ مارس الماضي، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين بقيمة ٦٠٠ جنيه.

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