ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "حاجز رقيق" للروائية نفيسة عبد الفتاح بنقابة الصحفيين

تعقد اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين برئاسة الزميل محمود كامل ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "حاجز رقيق" للقاصة والروائية نفيسة عبد الفتاح رئيس القسم الثقافي بجريدة الأسبوع، وذلك في تمام السادسة من مساء الأربعاء ١٢ يوليو بقاعة طه حسين.

الروائية نفيسة عبد الفتاح



يناقش المجموعة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله حسين أستاذ الأدب الحديث واالنقد بكلية دار العلوم جامعة المنيا والأستاذ الدكتور هاني إسماعيل ابو رطيبة أستاذ الأدب الحديث بكلية الأداب جامعة بني سويف، ويدير الندوة القاص والفنان التشكيلي أحمد عبد النعيم عضو المجلس الأعلى للثقافة.

حاجز رقيق



حاجز رقيق .. تنتمي نصوصها في أغلبها إلى الحالة الصوفية وتقترب من عالم الروح من خلال معاناة بعض أبطال النصوص في هذا العالم المادي، وربما تصالح بعضهم الآخر مع العالمين، أو مرورهم بحالة تماس مؤقتة مع العالم الآخر، ولا يقف الحاجز الرقيق عند حدود عالمي الروح والمادة، فربما كان الحاجز الرقيق من صنع الإنسان نفسه، وهو ما يحول بينه وبين رؤيته للأمور على حقيقتها، فيمثل سقوط هذا الحاجز أو تجاوزه لحظة فارقة تتغير بعدها حياة بطل النص.

المجموعة تعد استكمالاً لمشروع الكاتبة الروائية نفيسة عبد الفتاح في الكتابة الإنسانية والتعرض لمشكلات الطبقة المتوسطة، وتعود بها الكاتبة بعد توقف سنوات عن إصدار عمل متكامل حيث كان آخر إصدار لها هو روايتها “تراب أحمر” والتي دارت أحداثها في قلب القارة السمراء في دولة زامبيا.

وصدرت مجموعة "حاجز رقيق" عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع، وتضم ١٩ نصًا منها: كسور، نقطة تقاطع، لما دنا، قبل أن يغمض عينيه، وصال، الموعد، حلم ليلة قدر.

