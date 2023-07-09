نعمان لحلو عن شيرين: مطربة العرب الأولى وحياتها الشخصية لا دخل لي فيها

كشف الموسيقار المغربي نعمان لحلو عن أمنيته في مشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعمل فني، وذلك خلال استضافته ببرنامج "السؤال الصعب"، المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية" وتقدمة الإعلامية فضيلة السويسي.

الموسيقار نعمان لحلو

وسألت فضيلة السويسي عن الشخصية العربية التي يرغب في التعاون معها، قائلة: " لو تسنى لك التعاون مع أحد الفنانين في مصر، من تختار تلحن له".

وأجاب نعمان لحلو على السؤال قائلًا: " يكفيني فخرًا أن غنى من ألحاني وديع الصافي - الله يرحمه - لكن بدون شك شيرين عبدالوهاب مطربة العرب الأولى في نظري".

الفنانة شيرين عبد الوهاب

وعن سؤاله عن إعتقاده بأن مع كل المشاكل والأزمات الشخصية التي تواجه شيرين عبد الوهاب يمكن التعامل معها، رد نعمان لحلو: " هذه حياتها الشصية لا دخل لي فيها، أنا أتكلم عن إنسانة لديها إحساس ودراية فنية، ولديها مهنية الغناء كما لم يسبقها أحد".

وخلال اللقاء، عبّر عن يقينيه التام بأن الحدود بين المغرب والجزائر، ستفتح عاجلًا أم آجلًا؛ لأن الشعبين المغربي والجزائري تجمعهما الكثير من الأشياء المشتركة، كالتقاليد، والزيجات، والدم.

واستطرد: "لا أرغب في التعمق أكثر في الأمور السياسية، لأن المشكلة سياسية بالأساس، وليس لها أية علاقة بالشعوب، ومن هذا المنطلق أصدرت أغنية ( جواهر) والتي تتحدث عن قصة حب بين مغربي وجزائرية، تفرقهما الحدود".