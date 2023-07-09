شيرين عبدالوهاب تستعيد رشاقتها وأجواء رومانسية مع حسام حبيب (شاهد)

أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب جدلا كبيرا بعدما تداولت لها صورا جديدة برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، تظهر من خلالها خسارة وزنها بشكل ملحوظ، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بعد خسارة وزنها

خطفت شيرين عبد الوهاب الأنظار بالساحل الشمالي، بإطلالة مثيرة وساحرة، مرتدية فستانا باللون "الأسود" بلا أكمام صيفي وتنتمي إلي قصة Cut Out عند بطنها، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب مؤخرا عن أنها تستعد لطرح 4 أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد، مع شركة روتانا.

شيرين عبد الوهاب

وأشارت شيرين عبدالوهاب في تصريحات لبرنامج ET بالعربي والإعلامي ربيع هنيدي، على جانب الحفل الغنائي الذي أحيته في جدة مؤخرا قائلة :"ألبومي مع شركة روتاني في 4 أغاني منه نازلين، ويليهم 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة".

يأتي ذلك بعد إعلان شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تجديد تعاونها مع شيرين عبدالوهاب الشهر الماضي.

شيرين عبد الوهاب

ونشرت روتانا، صورا لشيرين والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت قائلة: "شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل وحفلة بالأيام القادمة بجدة وليلة كبرى بموسم الرياض بعنوان صوت إحساس العرب".

وقعت خلافات بينها وبين شركة روتانا سابقا، بسبب ألبومها الأخير الذي لم تسلمه شيرين للشركة في موعده، مما دفعها لرفع قضية عليها، استمرت لفترة طويلة.

شيرين عبد الوهاب

وبهذا التعاون المتجدد تنهي شيرين عبدالوهاب أزمتها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

يذكر أن شيرين أحيت مساء الأحد حفلا غنائيا على مسرح "بنش مارك" في جدة، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023.

حفل شيرين عبد الوهاب بجدة

بدأت شيرين عبد الوهاب حفلها في جدة بأغنية على بالي، وقدمت مجموعة كبيرة من أغانيها التي يحبها جمهورها ومنها يا ليالي، الوتر الحساس، كدابين، مش عايزة غيرك إنت، إلى جانب أغنية سيرة الحب لأم كلثوم، وأطلت شيرين في الحفل بفستان من جيسميكو من تصميم يوسف الجسمي.