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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

كتاب جديد عن الفنان صلاح عبد الله بقلم الناقد الفني جمال عبد الناصر

الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله

" عم صلاح " اسم كتاب جديد عن الفنان صلاح عبد الله ومسيرته الفنية بقلم الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وسيصدر قريبا ضمن إصدارات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة والتي ستنطلق يوم 29 يوليو، وتستمر حتي 14 أغسطس .

كتاب " عم صلاح " يرصد خلاله الناقد الفني جمال عبد الناصر مسيرة الفنان الكبير صلاح عبد الله بداية من نشأته في بولاق الدكرور وكيفية شغفه بالفن مرورا بتألقه في مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة، وتم تخصيص فصل كامل في الكتاب عن أداء الفنان صلاح عبد الله، وتحليل لأدائه كممثل والمنهج الذي اكتسبه من خلال تجاربه، وفصل آخر خصص لصلاح عبد الله كشاعر ويحتوي علي عدد من أشعاره.

 وفصل أخير بعنوان " أصحاب الفضل ورفقاء الرحلة " عبارة عن شهادات لكل الفنانين الذين اكتشفوا موهبة صلاح عبد الله وكانوا أصحاب فضل في رحلته ومنهم : الفنان محمد صبحي والمنتج أحمد الأبياري، والمخرج شاكر عبد اللطيف، والمخرج عباس أحمد ، والمنتج وائل عبد الله ، أما رفقاء رحلته وتلامذته فمنهم : أحمد آدم ، هاني رمزي ، فتوح أحمد ، ياسر صادق. 
جدير بالذكر أن هذا هو الكتاب الثالث للكاتب جمال عبد الناصر فقد صدر له من قبل كتابين هما : " المتمردة .. إلهام شاهين " ، و" الأستاذ .. سيرة ومسيرة لمحمد صبحي " ، وتحت الطبع لديه كتاب بعنوان " المنسيون في الفن " .

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