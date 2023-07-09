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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تأجيل مهرجان السينما العربية لهذا الموعد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت إدارة مهرجان السينما العربية بشرم الشيخ عن تأجيل دورة المهرجان، التي كان مقررا لها منتصف شهر يوليو الجاري.
وقالت إدارة المهرجان، أن التأجيل سيكون لأسابيع قليلة وسيعلن عن الموعد الجديد المقرر له سبتمبر المقبل .

ويأتي التأجيل بتوجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لضمان توفير أفضل الظروف والموارد اللازمة لدعم المهرجان وتوسيع فعالياته وللخروج بدورته الأولى بأفضل صورة ممكنة، وبما يليق بمكانة مدينة السلام شرم الشيخ عربيا وعالميا.

مع الوضع في الحسبان تزامن دورته مع فعاليات مهرجان العلمين الجديد بكل ما يحمله من أهداف وطنية نبيلة. 
وستصدر إدارة المهرجان بيانات لاحقة بشأن الترتيبات القادمة للمهرجان، كما بدأت في التواصل مع ضيوف المهرجان من نجوم وصناع أفلام وإعلاميين ونقاد لارسال الدعوات بالموعد الجديد .

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