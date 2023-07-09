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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تعليمات التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد

كلية الملك خالد العسكرية
كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني

نشرت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني السعودية، شروط وضوابط التسجيل للالتحاق بالكلية في العام الدراسي الجديد 1445هـ، بالتزامن مع فتح باب التقديم اليوم وذلك لحملة الشهادة الجامعية.

التخصصات المطلوبة بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد 1445

وأوضحت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عبر موقعها الإلكتروني تعليمات التسجيل والتي جاءت على النحو التالي:

  1. يجب قراءة شروط القبول بعناية قبل البدء بالتسجيل.
  2. التأكد من تفعيل حساب ابشر ليتمكن المتقدم من الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
  3. يفضل إستخدام متصفح انترنت اكسبلورر 8 فاعلى .
  4. يفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبية في عملية التسجيل.
  5. لا تتعدى عملية التسجيل مدة (60 دقيقة) .
  6. يرجى تجهيز صور من الماسح الضوئي للتالي (بحيث تكون صيغة الصورمن نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة ال800 كيلوبايت ):
  • الهوية الوطنية.
  • صورة شخصية (ملونة بالزي الوطني وخلفية بيضاء مقاس 3*4).
  • سجل الأسرة (للمتزوجين).
  • الهوية الوطنية للأب.
  • سجل الأسرة للأب.
  • وثيقة التخرج أو إفادة بتوقع تخرجك صادرة من الجامعة.
  • شهادة الإمتياز ( للتخصصات الصحية).
  • السجل الأكاديمي (يمكن الحصول عليه من موقع الجامعة) .
  1. التأكد من تعبئة جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة ( عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعنى وجود خطاء في البيانات المدخلة).
  2. كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الأنجليزية.
  3. بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم أكتمال عملية التسجيل)
  4. سيتم ارسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.
  5. سيسمح التعديل على البيانات المدخلة حتى نهاية فترة التسجيل عن طريق الموقع من خيار "تعديل بيانات التسجيل".
  6. تعبئة الحقول بالمعلومات الدقيقة ويتحمل المتقدم اي تبعات في حال تسجيل اي بيانات غير صحيحة.

وشددت على ضرورة التسجيل والإطلاع على الشروط والتعليمات عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، بجانب تعبئة الحقول بالمعلومات الدقيقة على أن يتحمل المتقدم أي تبعات في حال تم تسجيل بيانات غير صحيحة.

وأكدت على أهمية وجود حساب للمتقدم في بوابة "أبشر" حتى يتمكن المتقدم من الدخول عبر النفاذ الموعد.

وأعلنت أخر موعد للتسجيل يكون يوم الخميس الموافق 25 ذي الحجة 1444هـ/ 13 يوليو 2023.

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الجريدة الورقية