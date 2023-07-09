التخصصات المطلوبة بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد 1445

بدأت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني السعودية، اليوم الأحد استقبال طلبات التسجيل من حملة الشهادة الجامعية، للالتحاق بالكلية بالعام الدراسي الجديد 1445هـ.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم ومنها أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة والتي شملت التالي:

علوم حاسب آلي

هندسة حاسب آلي

هندسة حاسب آلي (شبكات)

هندسة برمجيات

تقنية معلومات

نظم معلومات

أمن معلومات- الامن السيبراني

لغة انجليزي (ترجمة)

طب عام

طب الاسنان

طب الزمالة ( جراحة عامة، جراحة العظام ، طب الطوارئ، طب ألاسرة ، طب التخدير ، الطب النفسي، العناية المركزة ، جراحة تجميل)

خدمات طبية طارئة (طب الطوارئ)

صيدلة

تقنية أجهزة طبية حيوية ( تقنية طبية )

صحة عامة

أخصائي علم نفس

مختبرات طبية- اكلينيكية

هندسة ميكانيكية

هندسة مدنية

هندسة معمارية

هندسة صناعية

هندسة كهربائية

هندسة زراعية

هندسة كيميائية

ادارة رياضية

الشريعة

العلاقات العامة

هندسة طيران

إدارة طيران

إدارة مالية

إدارة اعمال

محاسبة

قانون

نظم معلومات جغرافية

التخصصات الجامعية لمسار الطيران

• لغة انجليزية

وشددت على ضرورة التسجيل والإطلاع على الشروط والتعليمات عبر زيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، بجانب تعبئة الحقول بالمعلومات الدقيقة على أن يتحمل المتقدم أي تبعات في حال تم تسجيل بيانات غير صحيحة.

وأكدت على أهمية وجود حساب للمتقدم في بوابة "أبشر" حتى يتمكن المتقدم من الدخول عبر النفاذ الموحد.

وحذرت من أن يكون المتقدم قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد، موضحة أن يكون أن أخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 25 ذي الحجة 1444هـ/ 13 يوليو 2023.