زيزو يشعل صراع هدافي بطولة الدوري بعد مباراة فيوتشر

تمكن فريق الزمالك الفوز على نظيره فيوتشر 3 أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الـ33 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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استطاع لاعبي الزمالك بتحقيق ريمونتادا على فيوتشر في مباراة نارية ، تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدفين في شباك جنش وناصر منسي سجل هدف واحد، أما فيوتشر سجل هدفين في شباك الزمالك ناصر ماهر في الدقيقة 4 و الهدف الثاني من خلال أحمد عاطف في الدقيقة 25 .

ليشعل أحمد سيد زيزو مجددا صراع هدفين بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم قبل انتهائه بعده جولات مع الانجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو لاعب الاتحاد السكندري الذي يتصدر صراع هدفي بطولة الدوري المصري حتى الآن.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباراة الزمالك وفيوتشر

كريستوفاو باسينسيا مابولولو سجل 16 هدفًا .

أحمد سيد زيزو 12 هدفًا

محمد حمدي زكي سجل12هدفًا .

أحمد الشيخ 10 أهداف.

محمد شريف9 أهداف .

جون أوكولي 9 أهداف

محمد الشامي 9 أهداف.

فاخري لاكاي 9 أهداف.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي مساء اليوم الخميس المقبل في الجولة الـ31 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.