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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يترقب موقف الجبلاية لحسم المشاركة في القمة

أوسوريو
أوسوريو

ينتظر مسؤولو نادي الزمالك الرد النهائي من اتحاد الكره بشأن طلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي للقاء القمة أمام الأهلي، المقرر الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.

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أورسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد ثلاثية فيوتشر

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه تم إرسال طلب رسمي إلى الجبلاية من أجل استقدام طاقم أجنبي لضمان الحيادية بعد الأخطاء التي حدثت في مباريات المنافس الأخيرة سواء أمام فيوتشر أو الإسماعيلي.

 

وتنص المادة 93 من لائحة مسابقات رابطة الأندية المحترفة على أنه في حالة طلب أي نادي تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها وموافقة الاتحاد على الطلب، يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة بالعملة الأجنبية.

 

من ناحيه أخرى، قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحه اليوم الأحد بعد مباراة فيوتشر التى أقيمت مساء أمس، حيث يستأنف الأبيض تدريباته غدا الإثنين استعدادا للقاء القمة.

ورفض أوسوريو الدخول في معسكر مبكر، حيث سيؤدي تدريباته على ملعب عبداللطيف أبورجيله فى الفتره الصباحيه حتى يوم الأربعاء بعدها يدخل فى معسكر مغلق قبل المباراه ب٢٤ ساعه كالمعتاد.

 

الونش إلى الإمارات

على الجانب الآخر، غادر محمود حمدى الونش لاعب ومدافع الفريق القاهرة إلى الإمارات حيث يعانى من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها منذ فترة، وذلك لاستكمال برنامجه التأهيلى فى أحد المراكز الطبيه هناك.

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