شوبير يحدد حالة واحدة لتسليم درع الدوري للأهلي أمام الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن إمكانية تسليم درع الدوري المصري لفريق الأهلي في مباراته المقبلة أمام الزمالك، والتي تجمعهما الخميس المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

ويحتاج النادي الأهلي لنقطتين فقط في المباريات المقبلة لحسم الدوري حيث يمتلك الفريق 75 نقطة، ويحتاج للوصول للنقطة 77 دون النظر لنتائج بيراميدز الوصيف.

وقال شوبير خلال تصريحات تلفزيونية: "الكثير يتساءل هل يتم تسليم الأهلي درع الدوري، في حال تحقيق الفوز على الزمالك يوم الخميس".

وتابع: "في الحقيقة صعب أن يتسلم الأهلي الدرع في مواجهة الزمالك، وذلك لسبب وهو في حالة فوز الأبيض بالمباراة أو التعادل".

وأردف حديثه:" يمكن للأهلي أن يتسلم درع الدوري في مواجهة القمة أمام الزمالك في حالة تحقيق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على بيراميدز في مباراة الغد، وبالتالي يُتوج الأهلي بطلًا للدوري، ويدخل لقاء الزمالك متوجًا بالبطولة، وبالتالي قد يفكر اتحاد الكرة في تسليم الدرع لفريق الأهلي يوم الخميس".

وشهد مساء أمس السبت، إقامة 3 مباريات مهمة على الصعيد المحلي، حيث التقى الأهلي مع الاتحاد السكندري، والزمالك مع فيوتشر، بينما ألتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المغربي، وجاءت نتائج المباريات كالتالي:

تفوق فريق الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري بهدفين دون رد، ليواصل تصدره لجدول الترتيب ويصل للنقطة 75، ويحتاج لنقطتين لحصد لقب الدوري.

كما حقق الفارس الأبيض انتصار صعب على نظيره فيوتشر بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة بعدما تأخر الزمالك بهدفين ليعود بريمونتادا قوية ويحقق فوزًا غاليًا، ويخطف المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.

بينما تلقي منتخب مصر الأولمبي هزيمة غير مستحقة من نظيره منتخب المغرب بنتيجة هدفين لهدف بعدما انتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي، بعدما تقدم الفراعنة بالهدف الأول ثم تعادل أسود الأطلس.

حيث سجل منتخب مصر في الدقيقة العاشرة بقذيفة صاروخية بأقدام محمود صابر لمنح الفراعنة أفضلية لم تستمر طويلا حيث عاد منتخب المغرب إلى نقطة الصفر بتسجيله هدف التعادل عن طريق يانيس بقراوي في الدقيقة 37 من عمر المباراة.

واستمر التعادل بين المنتخبين إلى أن ذهبا إلى أشواط إضافية واستطاع أسود الأطلس مباغتة الفراعنة بهدف ثاني في الدقيقة 105 سجله أسامة تيرجالين قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.