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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عبر الفيديو كونفرانس

وزير الشباب يشهد انطلاق الموسم الخامس لمشروع "YLY"

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر خاصية الفيديو كونفرانس انطلاق  تنفيذ  المرحلة الخامسة من مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة " YLY " والذي تستضيفه  المدينة الشبابية بدمياط الجديدة ، ويشارك بالمرحلة الخامسة من المشروع  "١٢٥"  شاب وفتاة من شباب المشروع من مختلف محافظات الجمهورية .

وأكد صبحي  خلال لقائه بشباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة" YLY"  ومداخلته معهم على مدي اهتمام الوزارة بهذا المشروع،  كونه واحد من المشروعات  الهامة  التى  تنفذها الوزارة منذ انطلاق المشروع  عام ٢٠١٨.

الجدير بالذكر ان هذا المعسكر يأتى  فى مستهل إنطلاق الموسم الخامس للمشروع، وبحضور مسئولى المحافظات ومسئولى اللجان المركزية، وسوف يقام  خلال المعسكر برنامج تدريبي وتأهيلي للشباب عن القيادة وريادة الأعمال، وتدريبات للجان داخل المشروع .

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