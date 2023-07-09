شاب مصري تعرض للضرب والإهانة في مونزا بإيطاليا

تعرض شاب مصري يبلغ من العمر 22 عامًا للضرب والإهانة بسبب إعاقته ولون بشرته بمونزا إيطاليا.

وأوضحت تحريات رجال الشرطة أنه تم العثور على الشاب محاطا بعدد من الأشخاص الذين قاموا بمنعه من الخروج بمتجر كان بداخله.

وعلى الفور قامت الشرطة بالقبض على المعتدي، وهو رجل يبلغ من العمر 47 عامًا من شمال إفريقيا، بتهمة التعدي على شاب وتعرضه لإصابات وضربه وسبه تفاقمت بسبب الكراهية والعنصرية.

وطبقاً لشهود عيان، بعد فترة وجيزة من ركوب الشاب المصري الحافلة، قام الرجل بالتعدي عليه وإهانته بسبب إعاقته ولون بشرته.

وقد أعرب الشاب عن خوفه من الموقف وطلب المساعدة من والده وطلب انتظاره في محطة الحافلة، بعد أن لاحظ أن المعتدي قد نزل في المحطة السابقة، فقام بالاتصال بوالده ليخبره أنه لم يعد من الضروري أن يأتي إليه. ومع ذلك بمجرد أن نزل من الحافلة، وجد الشاب الإفريقي خلفه ثم تم دفعه وطرح أرضًا وسبه مرة أخرى.

وعند وصول والد الشاب المصري لم يتوقف المعتدي وقام بضرب والده أيضاً في وجهه، وتركه على الأرض يتألم .

وأوضحت تحريات الشرطة أن الشاب كان محاطًا بالعديد من الأشخاص الذين منعوه في طريق بوناروتي.

وعلي الفور تم القبض علي الرجل ونقله إلى قسم الشرطة وتم احتجازه، وتبين أنه قد أدين بالفعل وتم الإبلاغ عنه من قبل، لأسباب مختلفة وارتكابه عدة من الجرائم المتعلقة بالمخدرات وغسيل الأموال والسرقة المشددة والإصابة الشخصية والتلف والسب.