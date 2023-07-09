الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الأحد، مؤكدة أنه مشمس معتدل صباحًا، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

وحذرت من ارتفاع معدلات الرطوبة والتي تزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

فيما تتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر في أثناء القيادة.

تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط)، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من ٢ إلى ٣ متر.

ويعاني البحر الأحمر من اضطراب في نشاط الملاحة البحرية ويصل ارتفاع الأمواج الى مترين.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة: العظمى 35 ، والصغرى 23

العاصمة الإدارية: العظمى 36، والصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 29، ووالصغرى 22

العلمين الجديدة: العظمى 29، ووالصغرى 24

مطروح: العظمى 30، والصغرى 24

شرم الشيخ: العظمى 37، والصغرى 29

الغردقة: العظمى 35، والصغرى 25

أسيوط: العظمى 38 ، والصغرى 26

سوهاج: العظمى 40 ، والصغرى 27

قنا: العظمى 41، والصغرى 27

الأقصر: العظمى 41 ، والصغرى 29

أسوان: العظمى 43، والصغرى 30