تفاصيل يوم " كشف النقاب" للنجم ميسي بميامي الأمريكي

قرر نادي إنتر ميامي الأميركي، النادي الجديد لـ الأرجنتيني ليونيل ميسي، تقديم النجم العالمي خلال مؤتمر صحفي يوم 16 يوليو الجاري في ملعبه.

وأعلن النادي الأمريكي على صفحته " موقع النادي ،أنه سينظّم حدثاً أطلق عليه "كشف النقاب".

وسيقام حفل "كشف النقاب" في ملعب إنتر ميامي في فورت لودردايل في شمال ميامي.

ويتوقع ظهور الإنكليزي ديفيد بيكهام، نجم مانشستر يونايتد السابق والمالك المشترك للنادي، خلال هذا الحفل.

كان ميسي أعلن الشهر الماضي أنه سينضم إلى فريق ولاية فلوريدا، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتضمن الحدث ترفيهاً مشوّقاً، خطابات في أرض الملعب وأكثر من ذلك"، بحسب ما أضاف النادي في بيان دون أن يذكر اسم ميسي.

ويتوقع أن يُقدّم ميسي، الذي أحرز لقب المونديال للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة في قطر في ديسمبر الماضي، مع زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

كان النادي الأميركي عيّن أخيراً الأرجنتيني تاتا مارتينو للإشراف على الفريق.

ويتوقع أن يستهل ميسي (36 عاماً) مشواره مع إنتر ميامي في 21 يوليو في مواجهة كروز أزول المكسيكي، في كأس الدوريين الجديدة المقامة بين أبرز أندية الدوريين الأميركي والمكسيكي.

وقال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس أن النادي قد يجري بين 3- 5 تعاقدات خلال فترة الانتقالات.

يحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 نادياً في الدوري الأميركي.

وبعد تعيينه، قال مارتينو انه تحدّث إلى ميسي وبوسكيتس بشأن انتقالهما الوشيك إلى الدوري الأميركي: أحياناً في عالمنا، تُربط الولايات المتحدة وميامي بالإجازات. والأمر ليس كذلك، هما قادمان للتنافس.

وأكمل : يأتيان بعد تتويجهما بألقاب بطولة العالم، الدوري الإسباني، لن يسترخيا سينافسان لأن هذا الأمر بدمائهما.