إيطاليا تنهي الحظر المفروض على الطيران المدني الليبي بعد 10 سنوات

أبلغت إيطاليا، اليوم الأحد، ليبيا برفع الحظر المفروض منذ 10 سنوات على تحليق الطائرات المدنية الليبية في الأجواء الإيطالية، فيما أشارت حكومة طرابلس إلى استئناف الرحلات المدنية إلى إيطاليا في سبتمبر القادم.

وأعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة الإيطالية أبلغته برفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي، منذ 10 أعوام.

وقال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأحد، "أبلغتنا الحكومة إيطاليا بقرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ 10 سنوات، لتستأنف الرحلات في سبتمبر القادم".

وأعرب عن شكره لرئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، مضيفًا "أثمن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا".

كما أعاد رئيس الحكومة الليبية نشر تدوينة عقب زيارته إيطاليا في يونيو الماضي، التي قال فيها: "أكدنا أهمية استكمال اللجنتين الليبية والإيطالية أعمالهما، لإلغاء الحظر الإيطالي على الطيران المدني الليبي في أقرب وقت، مع التشديد على أهمية تسهيل منح التأشيرات لمواطنينا. أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على حفاوة الاستقبال، والرغبة الصادقة في تحصيل منفعة شعبينا ومصالحهما".

وكان الطيران المدني الليبي، يسعى خلال الفترة الماضية لإنهاء الحظر الجوي المفروض عليها من قبل إيطاليا، وذلك ببرنامج عمل خاص برفع الحظر الجوي المفروض من قبل الحكومة الإيطالية على الشركات الليبية، وكذلك الخطوات المتخذة لتعزيز أمن الطيران المدني.

وأكدت السفارة الإيطالية في ليبيا أن زيارة الهيئة الوطنية للطيران المدني الإيطالي إلى مطار معيتيقة خطوة مشجعة نحو عودة الطيران من ليبيا إلى إيطاليا وأوروبا.

وبينت السفارة الإيطالية في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" أن مهمة الوفد الفني بالهيئة الوطنية للطيران المدني خلال زيارته إلى ليبيا هي عقد اجتماعات مع مسؤولي هيئة الطيران المدني الليبية.

وأكدت السفارة أن زيارة مطار معيتيقة والتحقق من إجراءات السلامة خطوة مشجعة نحو عودة الطيران باتجاه إيطاليا وأوروبا مشيرة إلى أنه ملف استراتيجي في العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق، ذكر بيان أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، أبلغت «الدبيبة» بأن إيطاليا رفعت حظرا تفرضه منذ عشر سنوات على الطيران المدني الليبي.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الأحد، أن الرحلات ستستأنف في سبتمبر المقبل.

مخاوف أمنية

وفي عام 2014، حظر الاتحاد الأوروبي دخول طائرات جميع شركات الطيران الليبية، بسبب مخاوف أمنية تتعلق بسلامة الركاب، نتيجة المعارك العسكرية والتوترات الدائرة في ليبيا، وهو ما تسبّب في خسائر فادحة للطيران والاقتصاد الليبي.

ومن شأن قرار إعادة تسيير الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، أن يقلل من مشاق سفر الليبيين القاصدين أوروبا، الذين كانوا يضطرّون للمرور عبر دولتي تونس أو تركيا للوصول إلى وجهتهم الأوروبية، وأن يقلل من خسائر شركات الطيران الليبية.

وتأمل الحكومة الليبية رفع الحظر الجوي المفروض على طائراتها في كافة الأجواء الأوروبية والسماح لها بالعبور والهبوط في المطارات الأوروبية، وتجري لهذا الغرض مفاوضات لاستئناف رحلاتها إلى العواصم الغربية.

وتقتصر رحلات الطيران في ليبيا في هذه الفترة على دول تونس والأردن ومصر والسعودية، وكذلك مالطا.

ويعد قطاع الطيران المدني في ليبيا أحد أكثر القطاعات تضررا بالأزمة السياسية في البلاد وتأثرا بالأوضاع الأمنية، بسبب غلق الأجواء الدولية وكذلك بسبب تعرّض معظم الأسطول الجوي للحرق والتدمير، بعد استهداف مطار طرابلس الدولي عام 2014.

يرتبط البلدان بعلاقات قوية لا سيما في مجال الطاقة، حيث تؤمن ليبيا جزءا من احتياجات إيطاليا من الغاز، بينما تعدّ الأخيرة أكبر شريك أجنبي في استخراج الغاز من ليبيا عبر شركة "إيني".

وتعيش ليبيا حالة من الانقسام منذ سنوات طويلة، تتمثل فصولها الأخيرة في حكومة في طرابلس يتعامل معها المجتمع الدولي وهي تسيطر على المقررات والمواد المالية، وحكومة كلفت من البرلمان بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، لكن الأخيرة بقيادة فتحي باشاغا، لم تستطع العمل من العاصمة.

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