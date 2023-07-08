السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إيطاليا: نأمل بالتزام العالم بتطبيق مبادئ اتفاقية حظر الذخائر العنقودية

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن بلادها تلتزم باتفاقية حظر الذخائر العنقودية وتأمل في التطبيق العالمي لمبادئها.

وشددت ميلوني على أن "بلادها تأمل في تطبيق بنود ومبادئ الاتفاقية عالميا، في إطار "القيم" الغربية التي أعلن عنها حلف الناتو".

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كييف وأنقرة تتفقان على إنتاج طائرات مسيرة في أوكرانيا

ولفتت المتحدثة إلى أن بلادها تسعى، رفقة حلفائها، إلى تشكيل نموذج أمن أوروبي جديد أكثر تماسكا.

تزويد كييف بذخائر عنقودية:

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة، أنها بصدد تزويد كييف بذخائر عنقودية محظورة دوليا.

واستخدمت القوات الأوكرانية من قبل ذخائر عنقودية سوفيتية في قصف دونباس، خصوصا مدينة دونيتسك، حيث نددت الأمم المتحدة بهذه الجريمة.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أمس الجمعة، أن كييف قدمت لواشنطن ضمانات مكتوبة بأنها ستقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون جراء استخدام هذا النوع من الذخائر.

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