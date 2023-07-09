15 شرطًا للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1445هـ

فتحت كلية الملك خالد العسكرية اليوم باب التسجيل والقبول لحملة الشهادة الجامعية، للالتحاق بالكلية في العام الدراسي المقبل 1445هـ، على أن يكون أن أخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 25 ذي الحجة 1444هـ/ 13 يوليو 2023.

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التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

وشددت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني على ضرورة وجود حساب للمتقدم على "أبشر"، حتى يتمكن من الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد.

معايير القبول للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ "ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة".

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون غير متزوج بأجنبية .

ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي- بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الاطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة.

ألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية "عدا الأطباء"

أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس وذلك "للتخصصات النظرية فقط".

الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

أن يجتاز جميع إجراءات القبول " اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني وغيرها ".

أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي .

أما عن طلب الالتحاق بمسار الطيران ( لغة انجليزية) لابد من توافر الشروط التالية:

- الحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختبار (كفايات اللغة الإنجليزيّة STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 24 سنه عند بداية العام الدراسي في كليّة الملك خالد العسكريّة.

- أن يجتاز الفحوصات الطبية والفحص الطبي الجوي.