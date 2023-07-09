حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بشوارع نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، حملة لإزالة الإعلانات واللافتات غير المرخصة بشوارع مدينة نجع حمادى.

جاء ذلك بحضور طلعت علي عبدالشافى، نائب رئيس المركز، وقسم تراخيص الإعلانات، وقسم الإشغالات، وشرطة المرافق بالوحدة، حيث تم إزالة الإعلانات المنتشرة بصورة عشوائية على أعمدة الإنارة بدون ترخيص بشوارع المدينة وأيضًا الإعلانات ذات المساحات الكبيرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالاهتمام بالجانب الجمالى والحضارى من إزالة جميع الملوثات البصرية والبيئية التى تؤثر سلبيًا على الصحة النفسية والبدنية على المواطن القنائى.

من جهة أخرى تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء من ىدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث جرى تنفيذ حالتى إزالة فورية بناحية نجع العرب أبو عمورى بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة.

وذلك فى إطار التعدي بالبناء بدون ترخيص على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون، حيث تم الإزاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن حالتي الإزالة عبارة عن الأولى تعدٍ بالبناء بالبلوك الأبيض والأسمنت على مساحة 60 مترًا مربعًا بناحية نجع العرب بأبو عمورى، بزمام الغربى بهجورة، والثانية عبارة عن شد خشبية لأعمدة الدور الأرضى تمهيدًا لعمل لعمدة خرسانية على مساحة 50 مترًا مربعًا تقريبًا بناحية نجع العرب أبوعمورى.

مشيرًا إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدٍ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.