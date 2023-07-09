الأهلي يستعد لحسم صفقة إمام عاشور وكولر يرفض نجم فيوتشر

يستعد مسؤولو النادي الأهلي لحسم صفقة إمام عاشور لاعب وسط منتخبنا الوطني وفريق ميتيلاند الدنماركي في الموسم الجديد.

ورغم حالة الانقسام داخل أروقة الأهلي بخصوص إمام عاشور وإمكانية التعاقد معه خاصة أن الجماهير الحمراء عبرت عن رفضها للصفقة لتورط عاشور في توجيه السباب لرموز الأهلي وعلى رأسهم الراحل صالح سليم إلا أن هناك اتجاه قوي لحسم الصفقة.

وأبدى الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر رغبته في التعاقد مع إمام عاشور من أجل تدعيم خط الوسط تعويضاً لرحيل حمدي فتحي خاصة أن عاشور لاعب دولي ويجيد نقل الهجمة بشكل سريع ويجيد التسديد بجانب صناعة اللعب.

وقدم الأهلي عرضاً للتعاقد مع إمام عاشور يشمل استعارة اللاعب لمدة موسم بنية البيع النهائي ولكن نادي ميتيلاند يميل لبيع اللاعب بصفة نهائية وهو ما يرفع تكلفة الصفقة خاصة أن بيراميدز دخل بقوة منافساً للفوز بخدمات اللاعب.

المهاجم السوبر صداع في رأس الأهلي

في المقابل، مازال ملف المهاجم السوبر الشغل الشاغل للجهاز الفني خاصة أن كولر يتمسك بالتعاقد مع لاعب أجنبي مميز في مركز رأس الحربة تعويضاً لرحيل البرازيلي برونو سافيو.

وكلفت إدارة الأهلي وكيل كولر بقيادة ملف المهاجم السوبر وترشيح عدة أسماء للمدرب السويسري لإنجاز هذا الملف بعدما تعثرت من قبل مفاوضات الأهلي لضم الكونغولي جاكسون موليكا والتنزاني ساماتا.

كولر يرفض مهاجم فيوتشر

ورفض كولر فكرة التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم فيوتشر لتدعيم هذا المركز مؤكداً أنه لا يريد التعاقد مع مهاجمين مصريين في هذا المركز وينتظر التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر.

في الوقت الذي يبدو محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا المرشح الأول لخلافة التونسي علي معلول والعودة إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ولفت شكري أنظار مسؤولي لجنة التخطيط خلال الموسم الحالي خاصة مع وجود بند في عقده يسمح للأهلي بعودة اللاعب وهو الأمر الذي يرفع أسهمه في العودة مرة أخرى للفريق الأحمر.

على صعيد آخر، وافق مسؤولو الأهلي على الاستغناء عن الثنائي شادي حسين وحارس المرمى علي لطفي إلى نادي زد الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

وتلقى الأهلي عرضاً لبيع الثنائي من نادي زد ونال موافقة الجهاز الفني خاصة أن شادي خرج تماماً من حسابات الجهاز الفني بجانب أن لطفي يجلس على مقاعد البدلاء منذ فترة طويلة وطلب الرحيل عن الفريق.