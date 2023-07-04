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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

زيني سفرتك وحضري حضري فيليه السمك مع المشروم والكريمة

بوابة الوفد الإلكترونية

يحتل السمك مكانة هامة في البيوت المصرية وتفضله الست المصرية لتحضير بأكثر من طريقة لأفراد أسرتها لتقدم وجبة متكاملة لهم.

ويحتوي سمك الفيلية على فوائد عديدة ابرزها أنه يحافظ على صحة وجمال الشعر والبشرة والبشرة ويزودهم بالفيتامينات والمعادن المهمة للجسم حيث نعلم أن أحماض أوميجا 3 الدهنية هي دهون صحية وغير مشبعة. يعالج فيليه السمك بعض الأمراض الجلدية ، مثل الصدفية ، لاحتوائه على الأحماض والمعادن ، وخاصة الأحماض الدهنية أوميجا 3.

واليوم نقدم لكٍ وصفة جديدة بسيطة المكونات وسهلة التحضير تسعدي بها أفراد اسرتك، حضري فيليه السمك مع المشروم والكريمة.

المقادير

- سمك الفيليه : كيلو (مقطع شرائح متوسطة)

- الفطر : ربع كيلو (شرائح)

- جبن موزاريلا : نصف كوب

- كريمة : 2 كوب (لبّاني)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الصويا صوص : 3 ملاعق كبيرة

- الجزر : 2 حبة (مبشور)

- الماسترد : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي الصويا صوص والثوم في وعاء عميق واخلطيهم جيداً، ثم أضيفي قطع السمك وقلبيها حتى تتغطى كاملاً بالصوص، ثم غطّي الوعاء وضعيه في الثلاجة لحوالي ساعة ونصف.

سخني الزيت في مقلاة عميقة على النار، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل، ثم أضيفي المشروم والجزر وقلبي المكونات حتى تذبل.

اخلطي الكريمة مع الماسترد جيداً في وعاء جانبي آخر.

حضري طبق بايركس مدهون بالزبدة، وضعي به خليط المشروم، ثم رصّي فوقه قطع الفيليه، واسكبي مزيج الكريمة مع الماسترد.

غطي الطبق بورق القصدير وضعيه في الفرن لحوالي 20-25 دقيقة.

ارفعي ورق القصدير، وانثري جبن الموزاريلا على الوجه، وأعيدي الطبق إلى الفرن حتى يتحمر الوجه، ثم قدميه ساخناً.

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