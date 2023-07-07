أسعار السمك بمختلف بأنواعه في الأسواق اليوم
تشهد أسعار الأسماك اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا وذلك في مختلف أنواعه، وعلى مستوى أسواق الجمهورية.
وتنشر "الوفد" متوسط أسعار الأنواع المختلفة من الأسماك في الأسواق.
أسعار السمك
البلطي:- من 65 لـ 75 جنيه.
بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيه.
فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.
قشر بياض:- من 70 لـ 100 جنيه.
بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.
بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيه.
قراميط- شيلان:- من 20 لـ 40 جنيه.
ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيه.
مكرونة سويسي:- من 65 لـ 95 جنيه.
مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيه.
سبيط- كاليماري- سابيا:- من 180 لـ 280 جنيه.
قرش:- من 30 لـ 50 جنيه.
كابوريا:- من 30 لـ 160 جنيه.
مرجان:- من 40 لـ 50 جنيه.
مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيه.
بربون:- من 40 لـ 60 جنيه.
بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيه.
دنيس:- من 100 لـ 160 جنيه.
جمبري:- من 190 لـ 290 جنيه.
جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيه.
بوري:- من 80 لـ 100 جنيه.
شعور:- من 30 لـ 50 جنيه.
وقار:- من 80 لـ 120 جنيه.
قاروص:- من 60 لـ 140 جنيه.
سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيه.
ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيه.