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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صراع أوروبي لضم إبراهيم عادل بعد تألقه في أمم أفريقيا

ابراهيم عادل
ابراهيم عادل

دخل إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي دائرة إهتمامت عدة أندية بعد ظهوره اللافت في طبولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، والتي خسرها الفراعنة في المباراة النهائية علي يد أصحاب الأرض أمام المغرب.

 

ونشر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار إنتقالات اللاعبين حول العالم، عن وجود عرضين لضم إبراهيم عادل من بيراميدز.

 

وأوضح  فابريزيو أن العرضين المقدمين لإبراهيم عادل من ناديي نوردسجلاند الدانماركي وأندرلخت البلجيكي.

وحصل إبراهيم عادل جناح منتخب مصر الأولمبي على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بجانب المغرب ومالي بعد تحقيقها أول ثلاث مراكز في بطولة إفريقيا، ويلعب منتخب غينيا على التذكرة الرابعة في الملحق.

 

 

 

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