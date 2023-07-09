عاجل
على طريقة روميو وجولييت.. أم تستقبل ابنتها بالزهور بعد امتحان الجيولوجيا مفاجأة.. توقعات بانخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة آراء طلبة الثانوية العامة في امتحاني الجيولوجيا وعلم النفس “لا تلمسني أنا حامل”..  استغاثة سيدة من اعتداء شرطي أمريكي.. فيديو   "النواب" يوافق على تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ
الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إخماد حريق نشب داخل منزل في أطفيح

حريق
حريق

نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق اندلع داخل منزل بمنطقة أطفيح، وذلك بدون وقوع أى إصابات.

 

مصرع شخص واصابة اخر فى حريق داخل سيارة ملاكي

اخماد حريق داخل سيارة ملاكي بالجيزة

 

 

اقرأ أيضًا.. تأجيل محاكمة فتاة وخطيبها حاولا التخلص مع رضيع بالزاوية الحمراء


 

غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أطفيح، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 

نصائح لتفادي اندلاع الحرائق:

 

 

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

 

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

 

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.

 

كما وجهت إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، والتي تنتج عن تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، فضلًا عن تخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري قابل للاشتعال، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق.

 

وفي حالة حدوث اشتعال النيران داخل الشقة، يجنب تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الفرار و الإخلاء للمبنى، وذلك تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد، إلى جانب منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة، تحسبًا لحدوث أى ماس كهربي، وتجنب ترك كميات من الخشب المشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب الحرائق بشكل مفاجىء.

مواد متعلقة

اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالصف

المعمل الجنائي يفحص حريق مطعم شهير بالطالبية

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالحوامدية

هبوط اضطراري لطائرة مصرية في كازاخستان بسبب إنذار كاذب بوجود حريق

حجزعامل خردة تسبب في نشوب حريق بإحدى الأسواق بعين شمس

السيطرة على حريق مخزن مراتب بالبدرشين
الجريدة الورقية