قرش الغردقة: النتائج الأولية لفحص السمكة" سيئة السمعة "

يعكف حاليا فريق متخصص من معهد علوم البحار ع دراسة وفحص سمكة القرش “ تايجر ” للوقوف ع اسباب الحالة من الناحية العلمية، و من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية لفحص عينة من السمكة خلال الساعات المقبلة .

وذلك تمهيدا لدراسة الوضع البيئي و البحري بشكل عام في هذي المنطقة التى شهدت الحادث الأليم و التي وصفها البعض بالسمكة "سيئة السمعة .

معهد علوم البحار بالغردقة …

يذكر أن معهد علوم البحار بالغردقة سمكة القرش التي تسببت في حادث الهجوم على أحد رواد الشواطئ بالغردقة و تم اصطياد السمكة ومن المقرر أن يقوم فريق العمل المختص بوزارة البيئة والمحميات ومعهد علوم البحار بإجراء فحوصات مختبرية لتحليلها وجمع جميع المعلومات اللازمة لتحديد الأسباب المحتملة وراء هذا الهجوم.

محافظة البحر الأحمر…

هذا وقرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، غلق المنطقة الممتدة من منطقة الجونة شمالًا حتى خليج أبو سومة جنوبًا، اعتبارًا من اليوم الجمعة 9 يونيو 2023 وحتى 11 يونيو 2023، وعدم ممارسة أى أنشطة بحرية (الصيد والغوص والتدريب على الغوص والسنوركل والألعاب المائية والباراشوت والكايت سيرف) لحين الانتهاء من عمليات المسح للشواطئ، وتقوم جميع الفنادق والقرى على طول ساحل محافظة البحر الأحمر بتعيين العدد الكافى من المنقذين المؤهلين والحاصلين على الدورات والشهادات اللازمة لذلك.

كما شمل القرار استمرار حظر كل أنشطة الصيد بطول ساحل محافظة البحر الأحمر خلال فترة منع الصيد المحددة بالقرار الصادر عن رئيس هيئة الثروة السمكية ويضم المنع.

أسماك القرش..

وتعتبر سمكة القرش من الأسماك المفترسة والمتوحشة التي تُهاجمالإنسان إلا أن لأسماك القرش فوائد كثيرة ومتعددة، كما أنها تحتوي على نسب عالية من أحماض أوميغاالدهنية، التي لها الكثير من الفوائد

و يُستخرج من سمك القرش ما يُعرف بزيت كبد القرش مصدرٌ للعناصر الغذائية الضرورية للحفاظ على الصحة، ومن أهمّها؛ الأحماض الدهنية الأساسية كالأوميغا 3 والسكوالين.

وتعتبر أسماك القرش أيضًا حليفا قويا للإنسان، إذ تُساعد على الحد من تغير المناخ، ويتسبب الانخفاض في أعداد أسماك القرش فى زيادة التهام الأعشاب البحرية بواسطة الحيوانات العاشبة؛ مما يعني تقليل الكربون المخزن في الغطاء النباتي البحري

وتتعدد أنواع أسماك القرش إلا أن هناك أربعة أنواع فقط من منها التي تُهاجم الإنسان، وهذه الأنواع هي:" قرش النمر والقرش الأبيض الكبير والقرش الثور وقرش الطرف الأبيض المحيطي.

القرش