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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

البيئة تشكل لجنة متخصصة حول حادث هجوم سمكة قرش

سكمة القرش
سكمة القرش

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الاحمر فور تلقى وزارة البيئة بلاغا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش علي احد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة وذلك للتوجه لموقع البلاغ للتحقق من ملابسات الحادث. 

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وزيرة البيئة توجه بتحقيق السلامة لمرتادي شواطيء البحر الأحمر

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وزيرة البيئة ومحافظ قنا يفتتحان ورشة عمل لإعادة تدوير المخلفات

محميات البحر الأحمر 

وانتهت أعمال الفحص إلي تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر Tiger Shark علي أحد رواد الشاطئ ما أدي إلى وفاته.

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتى كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة، وعليه تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج ابو سومه جنوبا لمدة يومين تبدء من صباح يوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023  بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر. 

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين ومرتادي سواحل البحر الاحمر بالالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للتعامل مع الموارد الطبيعية بالبحر الاحمر حرصا علي سلامتهم.

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