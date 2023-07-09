افتتاح الدورة التدريبية الـ80 للمعلمين حول صناعة القرار بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب

افتتح خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب، اليوم، الدورة التثقيفية الـ80 ، للمعلمين المتخصصة في صناعة القرار بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب والتي تقام بمقر النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة، وفقا للبروتوكول المشترك بين اتحاد النقابات المهنية الأكاديمية العسكرية للتدريب.



ويشارك في الدورة الحالية 50متدربا، وتستمر لمدة أسبوعين على أن يكون اليوم الختامي في مقر الأكاديمية العسكرية للتدريب لاستلام الشهادات.

التفكير المنظم في المشكلات المعقدة



تهدف الدورة التدريبية إلى مساعدة متخذ القرار على التفكير المنظم في المشكلات المعقدة، ويركز على تحليل المشكلات الإدارية بطريقة عملية تسعى إلى تزويد متخذ القرار بالمعلومات المناسبة التي تساعده على اختيار البديل الأمثل من بين مجموعة البدائل لحل المشكلات ، وإعداد كوادر تسير على خطط واستراتيجيات صحيحة للنهوض بهذا الوطن.

وشدد الزناتي على المشاركين بضرورة الالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، والاستفادة القصوى من خبرة المدربين.