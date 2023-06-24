نقيب المعلمين: زيادة الاعتمادات المالية للقرض الحسن والعمرة والأمراض المستعصية

أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الاعتمادات المالية للقرض الحسن زادت إلى ١٥٠ مليون جنيه بعدما كان بداية الاعتماد المالى له ٥ ملايين جنيه، حيث تمت زيادة قيمة اعتمادات القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى ٢٠ ألف جنيه، بدلاَ من ١٥ ألف جنيه بداية من العام المقبل ٢٠٢٤ وتسدد على ٦٠ شهراً بدون فوائد، كما أن المعلم الذى لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوى «ثانوى عام»، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يحصل على قرض بقيمة ١٠ آلاف جنيه على ٦٠ شهراً دون فوائد.

وكشف نقيب المعلمين أنه سيتم فتح باب التقديم للعمرة عقب انتهاء عيد الأضحى، موضحاً أنه تم رفع الاعتماد المالى المخصص لدعم بند العمرة خلال هذا العام ليصبح ٦ ملايين جنيه، بدلاً من ٢.٢٥ مليون جنيه الذى كان مخصصًا لهذا البند العام الماضى، ومضيفاً أن الدعم المخصص للمعلم الذى ينوى حجز العمرة هذا العام أصبح ٨ آلاف جنيه بدلاً من ٦ آلاف جنيه.

وأشار «الزناتى» إلى رفع قيمة الاعتمادات المالية المقدمة كمنح لا ترد لأصحاب الأمراض المستعصية لتصبح ١٢٠ مليون جنيه بدلاً من ٨٠ مليون جنيه، وهى أمراض «السرطان - استئصال الكلى - الروماتيد - عمليات القلب المفتوح - زراعة أحد الأعضاء - السكتة الدماغية - الفشل الكلوى - بتر أحد الأطراف - فقد البصر أثناء الخدمة»، بحيث يتم صرف ٢٠ ألف جنيه لأصحابها من أعضاء الصندوق، وذلك عن طريق تقديم العضو لتقرير طبى من جهة معتمدة، تقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته، على أن يكون العضو ما زال بالخدمة.

ونوه نقيب المعلمين إلى أن هناك ميزة أخرى استحدثها صندوق الزمالة، فى حالة وفاة المعلم العضو فى حادث لا قدر الله، يتم صرف ٤٠ ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى الميزة التأمينية.

وأكد نقيب المعلمين أن ما تم تحقيقه خلال الـ9 سنوات الأخيرة فى ملف صندوق الزمالة إنجاز غير مسبوق يحسب لمجلس إدارة الصندوق خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن العمل يسير على قدم وساق من أجل تحقيق امتيازات أخرى للمعلمين خلال الفترة المقبلة، بما يلبى طموحات واحتياجات المعلمين.