المغنية تايلور سويفت تحصد لقب أعلى الفنانين أجرًا وتتقاضى 232 مليون دولار

تربعت النجمة الأمريكية المغنية تايلور سويفت، على عرش محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الأخيرة، بحصدها لقب أعلى الفنانين أجرًا في العالم.

وحققت تايلور سويفت، من حفلاتها وألبوماتها العام الماضي 2022، 92 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أعلى الفنانين أجرًا في العالم، وفقًا لمجلة “فوربس“.

النجمة الأمريكية المغنية تايلور سويفت

وذكر موقع "ماركت ووتش"، أن أرباح النجمة العالمية تايلور سويفت، في العام الحالي 2023، أضعاف العام الماضي.

أرباح تايلور سويفت العام الماضي

بلغت أرباح الأمريكية تايلور سويفت، 92 مليون دولار خلال 2022، بعد إضافة إيرادات ألبومها "Midnights"، وشرعت سويفت في جولة عالمية هذا العام قد تصل إيراداتها في النهاية إلى مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال“.

تايلور سويفت أعلى الفنانين أجراً في العالم

وأوضحت مجلة "فوربس" أن عام 2023 مرشح ليكون الأعلى دخلاً في مسيرة الفنانة الشهيرة البالغة من العمر 33 عامًا والتي يبلغ صافي ثروتها بالفعل 740 مليون دولار.

جولة إيراس

تعتبر حفلة تايلور سويفت هي الحفلة الموسيقية الأعلى من حيث المداخيل التي شهدها العالم على الإطلاق، ويمكن أن تبلغ مليار دولار على مدار ما يزيد عن 100 حفلة غنائية حتى عام 2024، أي بمعدل 10 ملايين دولار لكل حفلة.

النجمة الأمريكية المغنية تايلور سويفت

وبالنظر إلى أن سويفت لديها حوالي 65 حفلة في تقويم الجولات لهذا العام، فإن ذلك يساوي 650 مليون دولار. لكن الفنان لا يحتفظ بكل هذه الأموال، إذ أنه عندما يتم دفع جميع النفقات، تتراوح حصيلة الأرباح من كل حفلة 3.5 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار لشركة سويفت، أي بمداخيل صافية تتراوح بين 227,5 مليون دولار و260 مليون دولار.

أرباح تايلور سويفت خلال 2023

حققت مداخيل المغنية الأمريكية خلال العام الحالي، 65 مليون دولار من ألبوماتها السابقة، و14 مليون دولار من ألبومها الجديد Speak Now، و25 مليون دولار من إعلانات مع شركات تجارية مثل “آبل” و”تارغت”، أي ان الحد الأدنى لمداخيل سويفت سيبلغ 232 مليون دولار في عام 2023.

العالمية تايلور سويفت

تايلور أليسون سويفت هي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي وممثلة أمريكية من مواليد 13 ديسمبر 1989.

سويفت محطمت الأرقام القياسية

باعت سويفت أكثر من 200 مليون تسجيل عالميًا، وهي بذلك واحدة من الموسيقيين الأكثر مبيعًا على الإطلاق، وتعتبر المغنية الوحيدة التي تمتلك خمسة ألبومات مفتوحة بأكثر من مليون نسخة تم بيعها في الولايات المتحدة. من بين جوائزها 11 جائزة غرامي، منها 3 جوائز لألبوم العام؛ وجائزة إيمي؛ و40 جائزة موسيقى أمريكية؛ و29 جائزة بيلبورد الموسيقية؛ و84 رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس العالمية.