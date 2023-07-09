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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة يعلن خطة الموسم الجديد اليوم.. و3 ترشيحات لإدارة القمة

عامر حسين
عامر حسين

يعقد اتحاد الكرة، في تمام السابعة مساء اليوم الأحد بأحد فنادق العاصمة الإدارية، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل بطولة الدوري في الموسم الجديد.

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ويقام المؤتمر بحضور جمال علام رئيس الاتحاد الذي يعود صباح اليوم من المغرب بعد تواجده مع بعثة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي ضمن خلالها التأهل إلى "أولمبياد باريس 2024".

 

كما سيتواجد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية التي تنسق مع الاتحاد بشأن مواعيد الموسم الجديد وشكل المسابقة.

 

وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد أعلن انتهاء منافسات الموسم الحالي في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري، على أن تحصل الفرق على راحة وينطلق الموسم الجديد مطلع سبتمبر المقبل.

 

في سياق متصل، يفاضل اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية برئاسة فيتور ميلو بيريرا، بين عدد من الأسماء لاختيار طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي تقام الخميس المقبل والمؤجلة من الدوري الممتاز.

 

وكشف مصدر داخل الجبلاية للوفد، أن هناك ترشيحات لمجموعة من الحكام الدوليين وعلى رأسهم الثلاثي أمين عمر، محمود البنا ومحمد عادل، لتولي مهمة إدارة المباراة إلا أن الأخير استبعد في الوقت الحالي بعدما أثارت إدارته لمباراة الدور الأول من الدوري في الموسم الماضي جدلا.

 

ومازال حتى الآن لم يتم حسم الأمر، إلا أن أسهم أمين عمر ارتفعت بشكل كبير بعد ظهوره بشكل مميز في عدد من المباريات المحلية وكسب ثقة فيتور ميلو بيريرا.

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ويقترب محمد عادل من تولي مسؤولية الـ VAR حال عدم اختياره حكما للساحة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

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