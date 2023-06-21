50 ناديًا يطالبون اتحاد الكرة بعقد جمعية عمومية طارئة

تقدَّمَ اليوم 50 ناديًّا من الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية، وفقًا للائحة النظام الأساسي اعتراضًا على قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة بإقامة دوري المحترفين للقسم الثاني.

حضر اليوم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية إلى مقر اتحاد كرة القدم لتقديم طلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي ينعقد بطلبات 34 ناديًّا.

تسلم اتحاد الكرة الخطابات الـ50 يومًا في حضور الأندية التي طلبت إلغاء دوري المحترفين الذي قرره مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والذي اعترضت عليه الأندية.

خطاب الأندية لاتحاد الكرة المصري

كانت الأندية اجتمعت أمس وقررت التوجه اليوم لاتحاد الكرة لتقديم الطلبات الرسمية.

في سياق متصل، يحاول اتحاد الكرة المصري التواصل مع جميع الأندية الرافضة لإقامة إلغاء دور المحترفين، والذي تبحث الجبلاية خلال المواسم القليلة المقبلة تطبيقه من أجل الارتقاء بالكرة المصرية.

كشفت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة لن يقوم بمخالفة اللوائح والقوانين؟ ويحترم رأي وطلبات الأندية بمختلف المسابقات.

أوضحت أن الجبلاية ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعطاء الحقوق كافة لجميع الأندية، كما يتقوم بجدولة المديونيات الخاصة بالأندية لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة لتسجيل اللاعبين الجدد.

اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بالأمس:

كانت أندية الجمعية العمومية لكرة القدم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس، بأحد فنادق المهندسين قد قررت التوجه صباح اليوم الأربعاء لمقر اتحاد الكرة، من أجل تقديم طلب بشأن عقد جمعية عمومية طارئة وفقًا للائحة النظام الأساسي.

شهد الاجتماع جمع 32 طلبًا من الأندية وفقًا لنص لائحة النظام الأساسي من أجل إلغاء قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بتطبيق نظام دوري المحترفين في القسم الثاني والمخالف للائحة النظام الأساسي

أعلنت الأندية خلال الاجتماع الذي عقد بدعوة نادي الترسانة بحضور 50 نادٍ أن الأندية تحافظ على حقوقها وإعلان رفض إقصاء أي نادٍ من الجمعية العمومية دون وجه حق ودون سند من اللائحة.

أكدت الأندية في الاجتماع الذي تم عقده أن الموقف الحالي يعد مخالف للائحة الأندية، والتي اتفقت على رفضه بالطرق الشرعية واحترمت اللوائح المنصوص عليها من قبل اتحاد كرة القدم.

كما طالبت الجبلاية بتطبيق اللائحة بعد المظهر المشرف والتعاون بين جميع الأندية وأعضاء الجمعية العمومية من الدوري الممتاز وجميع الدرجات المختلفة.